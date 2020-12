Sánchez llamará a Casado para renovar "de una vez por todas" el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha dicho este viernes que llamará al líder del Partido Popular, Pablo Casado, para renovar "de una vez por todas" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, Sánchez ha instado al líder de la oposición a "cumplir con el mandato constitucional" y renovar el CGPJ. "La Constitución hay que cumplirla en su totalidad, no a cachos como hacen algunos. Llamaré al señor Casado para ver si de una vez por todas podemos renovar al CGPJ y cumplir con los articulos de la Constitución. Tenemos que renovar el defensor del pueblo, CGPJ, el tribunal constitucional y todas las instituciones que siempre se quedan bloqueadas cuando el PP está en la oposición", ha dicho.

Cabe recordar que el próximo día 15 el Pleno del Congreso debatirá la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del CGPJ mientras funcione con su mandato caducado. De no haber acuerdo entre el Gobierno y PP para su renovación, el debate podría salir adelante.

Preguntado por el rey emérito y su posible regreso a España, Sánchez se ha desvinculado de la cuestión, señalando que "es un tema que hay que preguntar a la Casa Real y no al Gobierno". Sin embargo, Sánchez ha subrayado la actuación de Felipe VI que, "desde que empezó su reinado ha dado pasos en la dirección de la transparencia y la credibilidad, en un intento de actualizar los actos de la corona a las exigencias de la sociedad española", inistiendo en que "no se está juzgando a las instituciones, sino a una persona, no se está juzgando la corona".

Sánchez volvió a recordar que "el anterior jefe del Estado no tiene ninguna causa abierta por la justicia" y que "es muy importante respetar la presunción de inocencia". El presidente de Gobierno ha reconocido que las noticias sobre el emérito son "inquietantes y perturbadoras" y ha insistido en que Juan Carlos I "tiene los mismos derechos y obligacionesque cualquier ciudadano".

Sobre los ataques de Podemos a la Monarquía, Sánchez tampoco se ha querido pronunciar. "Podemos y PSOE somos partidos distintos, de culturas diferentes. El PSOE fue el unico partido en la comisión constitucional que defendió la República y perdimos esa votación. Una mayoria defendió la Monarquía y el PSOE asumió el pacto constitucional en su totalidad", zanjó.