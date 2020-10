Cayetana tilda de “error” los “ataques personales” de Casado a Abascal: “Ha optado por liquidar a Vox”

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo considera que el PP debería haber optado por la abstención en la votación de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha alertado del riesgo de que el camino que ha abierto Pablo Casado lleve a una "voladura de los puentes" con votantes de Vox.

En una entrevista en esRadio, la fundadora de Libres e Iguales ha criticado los "ataques personales" del líder del PP a Santiago Abascal, algo que ha calificado de "injusticia y error". "El plano personal siempre es complicado en política, las amistades, decepciones, euforias, indignación… Todo se mezcla", ha dicho. "A Abascal yo lo vi roto en lo personal. Se llevó un shock enorme, también seguramente Casado, que tiene muchas virtudes y defectos y una gran calidad en lo personal", ha continuado, pasando a censurar la "impugnación tan severa en su discurso contra una persona cercana".

Aunque ha dicho compartir la "vibrante" reivindicación del PP frente al populismo y al nacionalismo que ha hecho Casado y la defensa de la España de la Transición, ha insistido en que ese discurso era "perfectamente compatible" con abstenerse. Sin embargo, le reprocha a Casado que considere a Vox "una amenaza".

Moción de censura: Vox y Voto



"El análisis que ha hecho hoy Casado es que Vox es una amenaza para el PP y que esa amenaza es mayor que la que Sánchez puede representar", ha asegurado. "Creo que Vox es una competencia y Sánchez una amenaza mayor y la reconstrucción del centro derecha se podría hacer de una manera distinta".

"Casado ha optado por la voladura de vox, intentar liquidar al partido al que consideraba una amenaza al PP. A mí me preocupa que no sea una voladura de Vox sino la voladura entre PP y votantes de Vox, es decir, que no consigamos los 176 escaños" para poder Gobernar, ha indicado.

¿Por qué no se ha abstenido?

Asimismo, la exportavoz del PP ha querido explicar por qué finalmente ha votado no a la moción de Vox: "Mis opiniones valen mucho más que los 300 euros de la multa. Yo acato democráticamente lo que el partido ha decidido, pero no renuncio a mi derecho a opinar sobre esa decisión". "La libertad de opinión es compatible con el acatamiento de la decisión colectiva; libertad y lealtad son compatibles", ha apostillado.

Precisamente antes de ofrecer esta entrevista radiofónica, Álvarez de Toledo ha aclarado en un vídeo colgado en su blog 'CATilinarias' sus motivos para defender la abstención. La diputada del PP considera que el voto de su partido debía haber sido abstención por entender que el PP "no debía avalar con sus votos la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno". A su entender, esa abstención "refleja mejor" la voluntad del PP de "reconstruir el ancho espacio del constitucionalismo español".

"Voladura de Vox"

"Y yo me pregunto con grave inquietud si el proceso iniciado hoy conduce a la voladura de Vox o solo a la voladura de los puentes con los votantes de Vox", ha manifestado, para añadir que la reconstrucción del centro-derecha y del "ancho espacio de la razón española" es la tarea más importante que tienen por delante porque es "lo único que puede revertir la destrucción del orden constitucional".

En este sentido, ha advertido de que esa tarea implica "atraer a millones de personas que abandonaron el PP" y a las que deben "recuperar mediante el ejemplo y la pedagogía". "Tenemos que reconstruir la trama de complicidades. La de afectos está, a partir de hoy, bastante más difícil", ha enfatizado.

"Creo que el PP debería haberse abstenido en la moción de censura y lo he reiterado en la reunión del Grupo Popular que el PP ha celebrado después del Pleno", ha afirmado Álvarez de Toledo, que reprocha a la dirección de su partido que esa reunión se haya producido a posteriori y no antes de votar la iniciativa de Vox.

"No somos una secta"

Tras asegurar que los diputados y senadores "no son miembros de una secta" sino que tienen "criterio", ha señalado que su libertad de expresión es "compatible con el acatamiento de las decisiones colectivas". A su juicio, lo que no tiene "mucho sentido por anacrónico y por abusivo es la disciplina sin deliberación".

"Sí, la dirección del PP es responsable de la decisión importante adoptada hoy. Sí, yo me habría abstenido. Y sí, he votado en contra de la moción por respeto a la decisión colectiva. Pero seguiré defendiendo que disciplina de voto es compatible con la libertad de expresión y ejerciéndolo por más que a la aristrocracia del crimen le ponga de los nervios", ha concluido el mensaje de su blog.