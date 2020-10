Campo, sobre los últimos nombramientos del CGPJ: "Me gustaría que no los hubieran hecho"

Noticias relacionadas Un CGPJ en prórroga hace los nombramientos con más apoyo de su historia y con inclinación progresista

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no está satisfecho con que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligiera la semana pasada a tres nuevos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo. "Me gustaría que no los hubieran hecho", ha dicho este lunes en relación con los nombramientos por parte de una institución cuya renovación lleva bloqueada desde diciembre de 2018.

"Y vaya mi felicitación a los que han sido elegidos, que alguno es amigo"- ha puntualizado. Entrevistado en Onda Cero, ha defendido que "el debate" es el bloqueo, la caducidad del órgano de gobierno de los jueces, que, sostiene, "debe funcionar en los tiempos marcados por la ley". Dirigiéndose al PP, el ministro ha recalcado que "además de abrazar la Constitución, lo que es importante es que la cumplamos".

Alberto Garzón

Preguntado por las manifestaciones de su compañero Alberto Garzón, ministro de Consumo, sobre Felipe VI -afirmando que el Rey "maniobra contra el Gobierno" y es "aplaudido por la extrema derecha"-, Campo ha aclarado que no las comparte "en absoluto" y ha recalcado que "no es la visión del Gobierno", si bien enmarca sus palabras en el marco de la "libertad de expresión", que llama a "defender".

La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) September 25, 2020

El ministro ha vuelto a justificar la ausencia del monarca en Barcelona amparándose en motivos de seguridad. "Es el Gobierno el que refrenda cualquier movimiento del Rey", ha antepuesto en su respuesta. "La propia ubicación del acto... Era fácil provocar una tensión que era superable. El año pasado tampoco fue".

Para Campo, "quien quiera asociar lo ocurrido a un desafecto del Gobierno por el Rey se equivoca". Este viernes, el monarca viajará a la Ciudad Condal junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición del Barcelona New Economic Week.