El ministro de Justicia dice que "hay que darle normalidad" a la ausencia del Rey en Barcelona

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido la decisión de no dejar que el Rey acuda a Barcelona al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. En entrevista a la Cadena Ser, Campo ha señalado que "la decisión la tomó quien tenía que tomarla", sin confirmar que había sido el Gobierno, y que hay que verla "con normalidad".

"Tenemos que dar normalidad a las cosas, quien tenía que tomar la decisión la ha tomado sopesando varias realidades y no hay que ir montando incendios. Por supuesto que esto tiene trascendencia pero en la ponderación de bienes se ha decidido que había que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Hay todo un paquete de razones que han aconsejado a tomar esa decisión y está bien tomada sin duda. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones", explicó.

Por primera vez, el Rey no estará este año en la entrega de despachos a los nuevos miembros de la carrera judicial. El Gobierno ha dado indicaciones a la Casa Real para que Felipe VI se abstenga de viajar a Barcelona el próximo viernes para entregar las credenciales a los jueces de la LXIX promoción de la Judicatura.

Campo pide "dar normalidad" a la ausencia del Rey en Barcelona

Fuentes del Gobierno han confirmado que se ha "aconsejado" al rey que no se desplace a Barcelona el viernes "estrictamente por motivos de seguridad", aunque en algunos ámbitos judiciales se cree que se debe a que el Ejecutivo no quiere "soliviantar" a ERC -cuyo apoyo para los presupuestos está intentando conseguir- con la presencia de Felipe VI en Cataluña, versión que el Gobierno rechaza.

"Es importante, claro que lo es, pero la presencia del monarca en actos oficiales y el compromiso del rey está anclado. No pasa nada y no hay ruptura de nada", ha expresado Campo.

Tramitación de indultos

Sobre la tramitación de los indultos a los presos por el proceso independentista catalán, que anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados, Campo ha subrayado que "es una obligación" y que "no hacerlo sería censurable".

"Es de obligado tramite, algo que hay que cumplir. No hacerlo sería no cumplir con la ley y eso sí que sería censurable", destacó. Campo explicó que el anuncio se hizo en el Congreso de los Diputados en un "ejercicio de transparencia" y desvinculó el anuncio de la negociación de los presupuestos. "No tiene nada que ver. Es de obligado tramite. Si eso puede ayudar a la resolución de un conflicto político me parece maravilloso, pero no tiene nada que ver con los Presupuestos".

Campo advirtió de que la tramitación del indulto es un proceso largo, que puede llevar "entre 4 y 10 meses" y que este año en especial, podría tardar aún más por el atasco de la Justicia, provocado por la pandemia. "Veníamos de tramitar 2.000 pedidos de indulto al año y este año tenemos 4.000, hay un gran atasco".

Por otra parte, ha sido preguntado por la denuncia realizada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que afirmó que compañeros suyos como la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal trataron de influirle para que no se opusiera a las 21 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Me preocupan los reproches en la Fiscalía. No es bueno cuando el Ministerio Fiscal funciona bajo los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica", ha dicho.

Finalmente ha informado de que ha enviado un mensaje al presidente del PP, Pablo Casado, "para que reconsidere la absurda posición de no renovar órganos constitucionales" como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueado casi dos años, ha recordado, pero ha indicado que aún no ha recibido respuesta.