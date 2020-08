Los 'indepes' cercan a Sánchez: exigen que comparezca por permitir la "fuga" de Juan Carlos I

Los independentistas toman posiciones ante la salida del rey Juan Carlos I de España para instalarse en República Dominicana. JxCAT ha registrado a primera hora de este martes una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para explicar las circunstancias de la marcha de España del emérito, a la que califican de "operación huida".

JxCAT denuncia que el Gobierno "ha cerrado filas" con la monarquía "sin exigir que devuelva el dinero ni impedir su huida" y critica las "presuntas corrupciones" de Juan Carlos I, que ha hecho, dicen, "una fortuna de forma opaca. "Es muy grave", afirma el texto registrado por Laura Borràs, que critica que haya "un Rey a la fuga" mientras Carles Puigdemont y algunos de sus consellers no pueden volver a Cataluña.

Quitarle el pasaporte

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido quitar el pasaporte a Juan Carlos I y vaticina que no será "el último Borbón que se fugue por corruptelas".

Desde su punto de vista, es un error decir que "abandona España", ya que "huye" por la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo. "Nos preguntamos cómo una persona investigada por la Fiscalía del Supremo puede decir abiertamente en un comunicado que se va", ha apuntado Rufián, para quien, "cómo mínimo, se le debería retirar el pasaporte". "Si fuera independentista ya se habría emitido una orden para detenerle a nivel europeo", se ha quejado.

En opinión de Rufián, es "una buena noticia" que España "tenga hoy un ladrón menos", pero "la mala noticia" es que el Rey emérito "no acabará en Soto del Real o frente a un juez sino, seguramente, en un chalé de República Dominicana".

"Como Alfonso XIII"

Desde el Govern de Cataluña, su presidente, Quim Torra, se ha limitado a comentar esta noticia con un escueto "como Alfonso XIII", aunque ha compartido en redes sociales la publicación de Puigdemont. "Hoy es un día para recuperar montañas de hemeroteca, horas de tertulias y kilómetros de redes sociales desde finales de octubre de 2017. Y de guardar los silencios y la hipocresía de algunos siervos. República sí. Pero catalana, que ya se sabe que los borbones siempre acaban volviendo", ha escrito el expresident.

La CUP sigue la misma línea del resto de partidos soberanistas y dejan claro que "en los países catalanes no tenemos Rey". "Un Gobierno del PSOE que pacta la salida de Juan Carlos I. Con unos socios como Podemos que parece que no están en el Gobierno. Padre e hijo son lo mismo pero con diferente nombre", han escrito en Twitter junto a un vídeo irónico sobre el emérito.

Un govern de @PSOE que pacta la fugida de Juan Carlos I



Amb uns socis com @PODEMOS que sembla que no estiguin al govern#PareIFill que són el mateix amb diferent nom



Els testos s'assemblen a les olles. #CoronaCiao pic.twitter.com/xD7jPYYS4D — CUP Països Catalans (@cupnacional) August 4, 2020

Desde el independentismo vasco también se ha criticado la marcha del emérito.El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afeado la despedida "a la francesa" de Juan Carlos I al irse a vivir fuera de España y ha afirmado que "tendrá que responder por sus actos".



"Sabíamos que la dinastía borbónica venía de Francia, pero no esperábamos que se fuera a despedir a la francesa, de repente y sin dar cuentas, sin aclarar qué es lo que ha sucedido; no es en absoluto aceptable ni suficiente", ha afirmado. Para el portavoz del PNV, "no dejan de sorprender la fecha, las formas y la poca claridad con que se está enfrentando esta situación en el Estado".

Acabar con el régimen

Mucho más duro ha sido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmado que el Rey emérito ha decidido irse a vivir fuera de España "para proteger a Felipe VI", y ha opinado que "lo importante no es que Juan Carlos de Borbón se vaya; lo importante es cambiar el régimen".



"Ha habido suficiente tiempo en el Estado español para decir que la corrupción estaba ahí. Franco proclamó rey a Juan Carlos de Borbón. Esa es la mayor corrupción que hay. El principal objetivo de la marcha de Juan Carlos ha sido proteger a su hijo Felipe", ha señalado Otegi en una entrevista en Bizkaia Irratia.

También ha destacado que los dos partidos que forman el Gobierno de España han mantenido diferentes posiciones sobre este asunto y que el PSOE "siempre ha apoyado al régimen". "Cuando preguntaban al PSOE si era republicano o monárquico, decían que eran republicanos, pero que eran 'juancarlistas'. ¿Ahora son 'felipistas'?", ha preguntado.

Comparado con Puigdemont

Desde la juventudes del PSC se ha comparado a Juan Carlos con Carles Puigdemont y le ha acusado de "huir" de la Justicia.

En un mensaje en las redes sociales, la JSC afirmó que "huir de la jusiticia está mal" y ha adjuntado dos fotografias, una del padre de Felipe VI y otra del expresident.