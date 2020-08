Moncloa negoció la salida del rey Juan Carlos I a espaldas de Podemos: "No estábamos informados"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que el Gobierno no contó con Unidas Podemos en la negociación entre Moncloa y Zarzuela sobre la salida del rey Juan Carlos I de España. y que todo se ha llevado de manera unilateral por el PSOE. De hecho, ni Pedro Sánchez ni Carmen Calvo informaron a la formación morada de las conversaciones que se comenzaron a gestar ya en febrero, cuando se supo que un fiscal de Suiza investigaba unos presuntos delitos de blanqueo y evasión de impuestos por valor de 100 millones de dólares.

"No estábamos informados", ha reconocido Irene Montero, que ha evitado calificar de "desleal" la actitud del Ejecutivo. En una entrevista en la SER ha afirmado que ninguno de los ministros de Unidas Podemos, ni tan siquiera el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, sabían que este lunes se informaría de la salida del Rey emérito de España. "Es algo de lo que debemos hablar hoy en el Consejo de Ministros", ha dicho.

"No ha sido una decisión del Gobierno de coalición. Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa", ha dejado claro Montero, que espera que esto no afecte a la relación con los socialistas. "No me cabe ninguna duda de que será una legislatura si se trabaja en el respeto a los acuerdos firmados", ha remarcado.

"¿Para qué sirve la monarquía?"

Sobre la decisión del Rey emérito, la ministra de Igualdad asegura que "la gente no quiere más impunidad ni mas corrupción" y que "debe rendir cuentas ante su pueblo". Además, denuncia que "la Justicia no es igual para todos" y que "determinadas personas que han tenido mucho poder han conseguido lo que un ciudadano de a pie no ha podido conseguir".

Montero cree que la salida de Juan Carlos I es un intento de eludir la Justicia y que deja a la monarquía en una situación "muy delicada y comprometida". "Nadie puede separar la figura del rey Juan Carlos como monarca y parte de la familia Borbón. Que la propia institución avale la decisión del Rey emérito de huir de España coloca a la institución en una situación muy delicada", ha dicho.

"Lo razonable es que cualquiera que haya cometido actos de corrupción cumpla ante su país y la Justicia", ha proseguido, insistiendo en la idea de que existe "una sensación de impunidad" en la sociedad.

Ante esto, la titular de Igualdad se ha preguntado "¿para qué sirve la monarquía?", sin embargo, ha despejado cualquier duda sobre Felipe VI, sobre el que ha dicho "no tengo duda de su integridad". "La decisión del Rey emérito de huir no contribuye a la dignidad de una institución como la monarquía, que debe velar por la limpieza", ha añadido.

El PP pide desautorizar a Iglesias

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado a Pedro Sánchez a "poner orden" en su gabinete y desautorizar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, porque, en su opinión, no puede haber mensajes contradictorios desde el Gobierno sobre la salida del Rey emérito.



En una entrevista en RNE, Montesinos ha instado a Sánchez a aprovechar la comparecencia de este martes para hacer esa desautorización porque el presidente del Gobierno debe defender la Jefatura del Estado del "ataque" que "en ocasiones llega desde dentro de su propio gabinete".



Montesinos ha insistido en que este lunes el Ejecutivo dio mensajes contradictorios: "Moncloa dijo una cosa y el vicepresidente de Sánchez, otra" y, por ello, ha instado "formalmente" al presidente a desautorizar "de una vez por todas" a Iglesias porque el Gobierno "debe fortalecer las instituciones, no erosionarlas".