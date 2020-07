Donde dije "expertos" debí decir "grupo técnico": el baile de nombres que ha metido a Illa en un lío

"Siempre bajo criterio de los expertos", "en una pandemia y frente a un virus desconocido, nos guiamos por la ciencia y por lo que nos indica el comité científico", "hemos doblegado al virus siguiendo el plan que trazamos con el consejo de los expertos y gracias también a un instrumento constitucional"...

Sí, es verdad que a Pedro Sánchez no se le caían de la boca las palabras "comité" y "expertos" durante los tres meses largos que duró el confinamiento en España, del 14 de marzo al 21 de junio. Sin embargo, y ateniéndonos a las transcripciones de todos y cada uno de sus discursos y comparecencias de prensa -que fueron muchos-, jamás las utilizó de manera combinada. Sólo una vez se acercó a este sintagma, el 18 de abril, al referirse al "comité experto en la desescalada".

¿De dónde vino la confusión que hoy alimenta la polémica, pues? De una respuesta por escrito redactada y sellada el 11 de junio por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que es el departamento que se encarga de contestar las preguntas que los grupos parlamentarios mandan al Gobierno requiriendo información.

Respuesta de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes a Carla Toscano (Vox).

Esta oficina, dependiente de la Vicepresidencia primera del Gobierno, es decir, de Carmen Calvo, dice textualmente en ella: "Las decisiones tomadas en el marco de la emergencia por Covid-19 se basan en información y criterio experto de muchos grupos [...] Entre estos grupos, figura el Comité de Expertos, que debate aspectos críticos durante la evolución de la epidemia y da su opinión, tanto al Ministerio de Sanidad como al Presidente del Gobierno".

Ésta es la clave de todo el embrollo. ¿Deciden los expertos? No, asesoran y opinan. ¿Sobre los pasos de fase en la desescalada? No, sobre "aspectos críticos" en general.

Así que, ¿mintió el Gobierno? Como mínimo, se equivocó en esta respuesta remitida mes y medio después de la pregunta a la diputada de Vox Carla Toscano, que había registrado su cuestión el 29 de abril, cuando aún no había estallado la polémica con que Madrid permaneciera en la Fase 0 y exigiera "las actas de las reuniones y los nombres de los expertos" que habían participado de esa decisión, el 15 de mayo.

Cuatro equipos distintos

Entonces, ¿hubo un comité de expertos? Así, en general, utilizando los sustantivos comunes "comité" y "expertos" en minúscula, sí. Y no sólo uno, sino muchos. Pero, ¿hubo un Comité de Expertos? Pues no, eso no lo hubo.

Según ha aclarado Sanidad a EL ESPAÑOL, los equipos de trabajo fueron los siguientes: "el Comité Científico Técnico que ha asesorado al Gobierno; el grupo multidisciplinar de expertos consultados para el trabajo preparatorio de los temas a tratar en el plan de desescalada; el grupo técnico que, en la práctica, se encargó del seguimiento y evaluación de la situación epidemiológica en las CCAA para el paso de fases; y el Grupo de Trabajo Multidisciplinar creado por el Ministerio de Ciencia".

Así que es cierto lo que defiende estos días Salvador Illa, ministro de Sanidad, mando único durante 100 días y cara sobre la que llovían este jueves todas las tortas políticas en su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad del Congreso [vea el vídeo completo aquí].

Illa asegura que no se creó ningún comité de expertos al margen del CCAES.

En ella, tras aguantar las violentas embestidas del diputado Sergio Sayas, de UPN, y de la diputada Cuca Gamarra, del PP, entre otros, el ministro aclaró: "En la decisión de los pasos de fase, como no podía ser de otra manera en un estado democrático, la responsabilidad es del ministro de Sanidad".

Entonces, ¿eran "decisiones políticas y no técnicas", como le acusó Gamarra? No, según Illa. "Las tomaba atendiendo informes técnicos que me pasaba la directora general de Salud Pública, que los recibía del CCAES, que dirige el doctor Simón, que los elaboraba con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CCAES, que son expertos en salud pública, claro".

Para aclararnos, pues. ¿No hubo un Comité de Expertos que decidiera los pasos de fase en la desescalada? "No se creó un comité al margen del Ministerio de Sanidad de aquellas personas, que por razón de su cargo les correspondía [tomar las decisiones]", sentenció Illa.

¿La solución? Las actas

Este jueves, el departamento de Illa enviaba una nota a los medios aclarando, una vez más, cuántos comités y qué tipo de expertos trabajaron -y trabajan- en la crisis del coronavirus. El comunicado salía al paso de una acusación directa de la diputada Toscano, de Vox: "El Gobierno me contestó el día 4 de mayo que había un Comité de Expertos cuando era falso [...] Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta".

El Gobierno me contestó el día 4 de mayo que había un Comité de Expertos cuando era falso.

Ésta es una de las razones por las que es necesaria una moción de censura.



Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. pic.twitter.com/pSc5dOUDwu — Carla Toscano (@eledhmel) July 30, 2020

"Es una polémica recurrente", explican fuentes de su Ministerio, "a veces es muy difícil hacernos entender". El pasado sábado 16 de mayo, en una de las comparecencias semanales del presidente del Gobierno en horario de máxima audiencia, un periodista alemán le hacía una pregunta muy importante a Pedro Sánchez. Acababa de estallar la polémica con la Comunidad de Madrid, que pasaba a lo que se llamó la Fase 0,5. Es decir, un leve alivio concedido entre presiones, porque la región no avanzaba a la Fase 1 por tercera revisión consecutiva del "grupo técnico" de Illa, provocando la ira de Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. EP

"Usted dice que se tiene que basar en lo que dicen expertos, usted los menciona muchas veces. Yo me estoy preguntando, entre estos expertos tiene que haber discusiones, debates, incluso peleas. ¿Se están levantando actas de estas reuniones para que algún día, si no ahora en la prensa, por lo menos algún día en los libros de historias sabremos cómo estamos llegando a las decisiones que ustedes están tomando en estos días?", preguntó el corresponsal del Berliner Zeitung.

En la contestación de Pedro Sánchez está, si cumple lo prometido, la solución:

"Muchas gracias Martin por su pregunta [...] Efectivamente, las decisiones que tenemos que tomar son extraordinariamente complejas y difíciles. Sí decirle que en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la escalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de poder participar [...] tengo que decirle que tomamos lógicamente nota de todo, se levantan actas y lógicamente pues estarán, serán públicas porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia informativa".