Torra confirma por carta que no irá a la Conferencia de Presidentes y critica que vaya el Rey

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que no asistirá ni él ni ningún miembro del Govern a la conferencia de presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en La Rioja.

Torra, a través de una misiva redactada íntegramente en catalán, ha argumentado su ausencia asegurando que, a su juicio, este tipo de reuniones son poco útiles y que la situación sanitaria en Cataluña requiere toda su dedicación. También ha reprochado que no se le haya permitido intervenir telemáticamente: "Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías".

En la carta, Torra ha criticado la presencia del Rey Felipe VI en este encuentro: "No compartimos que se utilice una cuestión tan importante y grave como la crisis sanitaria provocada por el coronavirus para implicar a la Casa Real española, que hoy está más cuestionada que nunca".

Además, ha pedido a Sánchez reunirse de forma telemática "de presidente a presidente" la semana que viene para abordar el plan de reactivación de Cataluña tras la pandemia y las demandas que considera que el Gobierno no ha atendido.

Urkullu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, también mantiene su posición de no acudir a la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes en La Rioja porque se sigue sin fijar una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit del País Vasco.

En este sentido, no ha variado la postura que el lehendakari expresó el pasado viernes cuando comunicó al Gobierno central que su posición, en ese momento, pasaba por no acudir a la conferencia de presidentes que el responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 31 de julio en La Rioja, "al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico.

Este pasado miércoles, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pedía por carta a Torra y Urkullu su asistencia de manera presencial a esa cita. Al lehendakari le garantizaba que la reunión de la Comisión Mixta del Concierto se celebraría "en el plazo más breve posible".

Urkullu ha sostenido que no acudiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto. A día de hoy, todavía no la hay.