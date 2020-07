Rafael Vera: "Felipe González y todos los españoles conocían la guerra sucia contra ETA"

“No se puede tratar igual a una parte que a la otra. No son lo mismo los que matan que los que se defienden”. Casi treinta años después de abandonar la secretaría de Estado para la Seguridad, Rafael Vera sigue en sus trece acerca de los GAL. “La gente me paraba por la calle y me daba la enhorabuena por la guerra sucia contra ETA. Yo les decía que no tenía nada que ver”, ha llegado a decir.

Estas declaraciones se han producido en una tertulia con periodistas organizada por The Experience Club a través de ClickRadio. A preguntas de este periódico, Vera ha reconocido que “Felipe González y todos los españoles conocían lo que pasaba”. No obstante, la entonces mano derecha del ministro del Interior ha llamado al actual Gobierno a defender al expresidente por "haber consolidado la democracia en España".

Vera ha afrontado todas las preguntas sin ambages, aunque sus largas respuestas han dado lugar a situaciones confusas. Ha sido el caso de González y la famosa nomenclatura “señor X”. “Hombre, lo conocía, como cualquier otro… Decir ahora que estábamos ausentes de eso… Sabíamos lo que pasaba”. No obstante, le ha alejado de una colaboración "activa". Ha rechazado situarle en la cúspide de aquella organización clandestina.

Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad entre 1986 y 1994, fue condenado -y pisó la cárcel- por el secuestro de Segundo Marey y por un delito de malversación de caudales públicos. Los fondos reservados que financiaron la estructura de los GAL.

A pesar de esto, el expolítico socialista se ha autodenominado como el hombre que “puso fin” a la guerra sucia. “Cuando me daban la enhorabuena, yo decía que no tenía nada que ver. Decidí que había que acabar con eso y advertí de que, quien no cumpliera, sería sancionado”, ha aseverado.

En todo momento, Vera ha dicho que “la mayoría de la sociedad apoyaba la guerra sucia”. Incluso ha asegurado que “sirvió” para “reducir el golpismo”: “Una de las razones que esgrimía Tejero era la debilidad del Estado para combatir a ETA”.

"La guerra sucia venía de UCD"

También ha reiterado que la estructura de la guerra sucia fue heredada de los gobiernos de UCD: “Entonces se llamaba Batallón Vasco Español”. En ese instante, ha hecho referencia al atentado del bar Hendayais, en el que fueron asesinados dos ciudadanos franceses y resultó herida una decena de personas: “En ese juicio, por ejemplo, declaró el ministro del Interior del Ejecutivo anterior, Juan José Rosón”.

Vera ha tachado de “equivocación” el nombre de los GAL, aunque ha insinuado que “tener una marca hace más fácil la publicidad”. En una especie de vuelta al pasado, ha criticado al Gobierno francés de Mitterrand por no colaborar con España en la lucha antiterrorista: “No conseguimos que actuaran con contundencia hasta pasados los años”.

En todo momento con buen tono, sin exasperarse ante las repreguntas, Vera ha insistido en que la guerra sucia “también se producía en otros países de nuestro entorno”: “Los colaboradores de otras naciones me preguntaban cómo era posible que en España saliera a la luz esa información”. “Fueron años convulsos”, ha sintetizado a modo de conclusión.