Un 65% de votantes del PSOE contra los indultos del ‘procés’, un 48% contra la mesa con Cataluña

El PSOE de Pedro Sánchez sigue liderando la intención de voto en la mayoría de sondeos. Sin embargo, sus votantes no aprobarían un eventual indulto por parte del Ejecutivo de coalición a los líderes independentistas condenados por sedición. De acuerdo con la encuesta de SocioMétrica diseñada para EL ESPAÑOL, el 65% de los socialistas no quieren indultar a los presos del procés y el 48% rechaza la mesa con Cataluña.



Esta oposición a otorgar más cesiones al nacionalismo es transversal entre los españoles, con la excepción de los votantes de Unidas Podemos, que sí aprueban en un amplia mayoría (el 83,1%) esta medida de gracia a favor de los condenados.



El 72% de los españoles se posiciona en contra del indulto y el 65% cree que no se deberían retomar los contactos entre ejecutivos en julio. La crisis del coronavirus obligó a aplazar la mesa de diálogo y ahora desde Junts per Catalunya y ERC instan a Sánchez a restablecer las negociaciones antes de agosto.

Pregunta sobre si retomar la mesa de diálogo en julio en función del voto.

Aunque de momento el Ejecutivo se resiste a reunirse con el argumento de la crisis sanitaria, los frágiles equilibrios parlamentarios del que dependen podrían acelerar estos reencuentros bilaterales.



Si se observa en función del voto, los electores de los principales partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) son los más reacios a la negociación con los separatistas. El 93,9% de los votantes de PP y de los de Vox están en contra de la mesa, así como el 87,2% de los partidarios de Ciudadanos.



Pese a la voluntad de los de Arrimadas de pactar los Presupuestos con Sánchez, tildan de “mesa de la vergüenza” las reuniones entre ejecutivos al considerar que es sucumbir al “chantaje” nacionalista y que es en las instituciones democráticas donde debe desarrollarse la deliberación política.



Por su parte, los votantes socialistas se encuentran divididos respecto a esta mesa que fue una prerrogativa de ERC para apoyar la investidura de Sánchez. El 48% rechaza la mesa con Cataluña mientras que el 47,3% la defiende. En cambio, sólo el 3,6% de votantes de Unidas Podemos se oponen a la misma.

Fricciones

La aprobación de los Presupuestos y la Mesa son los dos grandes retos que tiene el Ejecutivo por delante. Y también los que más fricción crean entre los diversos socios de la geometría variable en la que se apoya el presidente.

El 65% de los socialistas no quiere indultar a presos del ‘procés’

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, valoró positivamente en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros la “predisposición” del partido de Arrimadas de apoyar unas cuentas que son "necesarias y urgentes”.

Al mismo tiempo, aseveró que no tienen problema alguno “en cuadrar agendas con el catalán" para reunirse.



Pero el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos molesta a ERC, quien ha ido marcando distancias del Ejecutivo central hasta el punto de votar en contra de los últimas ampliaciones de estado de alarma y del decreto de nueva normalidad. En este sentido, los de Oriol Junqueras buscan la reedición de la mesa de diálogo para hacer valer su posición ante Junts per Catalunya de cara a una nueva cita electoral en otoño.

La estrategia de ERC pasa por erigirse como la fuerza pragmática capaz de sentar “al Estado español a negociar”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue en una posición maximalista de cuestionar la utilidad de la Mesa pero sin renunciar a liderar la delegación catalana en los encuentros.

El 65% de los españoles se opone a retomar la mesa de diálogo en julio.

Por contra, desde el ala catalana de Podemos y dos de sus máximos representantes (Ada Colau y Jaume Asens) han cuestionado que Torra pueda representar los “intereses generales” de los catalanes en la Mesa. Unas declaraciones que se deben interpretar en clave electoral en un contexto de precampaña electoral y en su voluntad de atraer a ERC a un tripartito de fuerzas de izquierdas.



Son pocos los que creen que de las negociaciones entre administraciones mediante la Mesa pueda extraerse soluciones y respuesta a la crisis territorial, pero la celebración de la misma sigue siendo irrenunciable para ERC.

Indultos

Respecto a la situación de los presos, el 72% de los españoles se opone a conceder indultos. En la misma línea, la mayoría de los votantes socialistas (65,5%) también están en contra.

Pregunta sobre el indulto en función del voto.

Esta cuestión revela las discrepancias con sus socios en el Gobierno. Dirigentes destacados de Unidas Podemos en más de una ocasión han considerado injusta la situación de privación de libertad de los líderes independentistas e incluso en alguna ocasión han hablado de “presos políticos”.



Debido a la crisis del coronavirus y las próximas elecciones en el País Vasco y Galicia, la cuestión del indulto ha quedado en un segundo plano. La evolución de la pandemia así como la búsqueda de apoyos parlamentarios para los Presupuestos de los próximos meses pueden poner este asunto sobre la agenda pública.



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió en una entrevista en este diario que están abiertos a estudiar “caso a caso, teniendo en cuenta que la pena que la pena tiene como finalidad la resocialización”. Esta cuestión podría abrir un nuevo cisma con Ciudadanos y el PP, que se oponen frontalmente a la concesión de indultos.



Con todo, dependerá del presidente Sánchez continuar con la mayoría de la investidura o mantener el rumbo actual de intentar lograr grandes apoyos transversales.

Ficha técnica

Se han realizado 1.900 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 30 de junio y 3 de julio, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral y posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.