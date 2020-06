Podemos vuelve a retar al PSOE al apoyar la reforma de la Ley de Secretos que "levantaría el velo" al GAL

Cuando la semana pasada, Pablo Echenique anunció que Unidas Podemos votaría en contra de crear una comisión de investigación en el Congreso en la que Felipe González tuviera que comparecer para explicar su papel en los crímenes de los GAL, las bases moradas se quedaron con los ojos como platos, el partido en el País Vasco se desmarcó públicamente y la misma dirección de Pablo Iglesias le obligó rectificar al día siguiente.

Finalmente, Echenique anunció públicamente que Unidas Podemos había cambiado de opción "tras revisar" la propuesta de Bildu. Y ahora, la formación del vicepresidente segundo del Gobierno -el que le mentó la "cal viva en el pasado del PSOE" a Sánchez- volverá a desafiar a su socio de coalición. Según ha podido saber este periódico, este martes apoyará una reforma de la ley de secretos oficiales que desclasificaría todas las materias secretas hasta 1995 y las reservadas hasta 2010.

Con esta reforma, quedaría al libre acceso de los ciudadanos cualquier documento sobre el papel del entonces Rey Juan Carlos en el golpe de Estado del 23-F, la posible responsabilidad de Felipe González en la creación y actividades de los GAL (los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación) o, posiblemente, los negocios y comisiones cobradas supuestamente por el emérito, que hoy está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo y por los que está siendo investigado en la Justicia suiza.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios para conocer su posición ante esta reforma que, como retaba el PNV la semana pasada, "es una excelente oportunidad de demostrar que están del lado de la transparencia y la profundización de la democracia".

Ni PSOE, ni PP, ni Cs ni Vox han querido responder a este diario sobre el sentido de su voto. Algunos llegaron a alegar off the record que, en época preelectoral -por los comicios autonómicos vascos-, la materia era especialmente sensible y aún no estaba claro el sentido de su voto. Sólo ERC y Compromís confirmaron que se alinearán con Unidas Podemos en apoyo del PNV.

"En un país sano democráticamente debería ser posible, pasados un número determinado de años, acceder a documentación clasificada", señalaba este lunes el portavoz peneuvista en el Congreso, Aitor Esteban, en TVE. Y señalaba a quienes no apoyen la reforma porque “no pretenden defender al Estado sino más bien sus propios intereses”, es decir, tapar las posibles responsabilidades de los miembros de sus partidos que ocuparon puestos de responsabilidad.

Diputados, todo en abierto

Con esos antecedentes inmediatos de Echenique, y su condición natal de partido impugnatorio del "régimen del 78", el Grupo Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común no ha dudado en esta ocasión de ser fiel a sus principios.

Los morados votarán este martes a favor de la propuesta del PNV de reformar la ley de secretos oficiales que pretende "levantar un velo" que "no es sano democráticamente", añadía Esteban.

El texto reforma el artículo 10 de la ley vigente, modificando apartados y suprimiendo otros se insta a que se dejen todos los secretos en abierto a los diputados y senadores: "La declaración de 'materias clasificadas' no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los respectivos reglamentos".

Consejo Nacional del Movimiento

La Ley de secretos oficiales es una norma preconstitucional, que data de abril de 1968. Y parte de la reforma de los nacionalistas vascos viene a eliminar las referencias a los "gobernadores civiles", figura desaparecida a mediados de los años 90, y al propio "Consejo Nacional del Movimiento", caído poco después de aprobarse la Ley de Reforma Política de 1977.

Aunque parezca inaudito, el Consejo Nacional del Movimiento aún podría clasificar secretos, según la ley vigente en España.

Los nacionalistas vascos no comprenden "el secretismo" que todavía rige en la vida pública española, proveniente del franquismo y "que hace que nos tengamos que enterar de informaciones sensibles por lo que publican medios extranjeros". Y plantean que los efectos de su reforma entren en vigor de manera inmediata y sobrevenida.

Como se lee en la disposición transitoria que incluye el texto registrado en el Congreso, "las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hubieran ya cumplido los plazos" de 25 y 10 años según su categoría, "quedarán desclasificadas". Además, para todas los demás documentos, prevé que "quedarán desclasificados cuando cumplan" los nuevos plazos.

Fuentes de Ciudadanos sí lamentan que "el PNV corta y pega y trae al Congreso la misma Proposición de Ley" que en 2016 "sin haber incorporado las numerosas enmiendas" ya introducidas en la tramitación parlamentaria. Entre ellas, Cs cita el acceso del Defensor del Pueblo a la información clasificada "o cómo pueden expertos, historiadores o científicos hacer uso de la información cuando está cercana a ser desclasificada sin tener que esperar hasta la desclasificación final".

La reforma lleva siendo propuesta por el el PNV desde el año 2016 ininterrumpidamente. En la pasada legislatura, logró pasar el trámite y comenzó a ser negociada en comisión. Y aunque no anticipan su voto, éste no será a favor ya que los liberales insisten en que quieren "cambiar esta ley y actualizarla para el siglo XXI", pero que "lo que propone el PNV es apenas un parche".