El PNV afea a Iglesias que tape los GAL: "Habría que preguntar cómo se siente" encubriendo a González

El lunes pasado en Unidas Podemos no sabían qué decir. Como las bolas del desierto, dejaban pasar las preguntas a propósito de la comisión de investigación sobre el papel de Felipe González en los crímenes de los GAL que había registrado Bildu en el Congreso. Un líder político como Pablo Iglesias, que llegó a afearle a Pedro Sáchez en sede parlamentaria el "pasado manchado de cal viva" del PSOE para justificar su negativa a investirle presidente en marzo de 2016, tenía que elegir entre ser leal a su ética o file a su ahora socio de Gobierno.

Pero este jueves, el portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, dejaba claro que los morados no menearán el nogal de su coalición con los socialistas. "Todo el mundo sabe lo que pasó, así que no vamos a permitir que nada nos distraiga en la labor de gobierno de este país", dijo Echenique en una entrevista televisiva para justificar su rechazo unirse a PNV, Esquerra y otros partidos en apoyo a la petición de los abertzales.

En plena precampaña electoral vasca, cuyos comicios son el próximo domingo 12 de julio, esta postura de los morados ha sentado a cuerno quemado en la delegación de este territorio. Y por eso, de alguna manera, se ha celebrado en las filas de los nacionalistas: "La pregunta que habría que hacerse es cómo se sienten ellos con esta decisión", han respondido fuentes oficiales del PNV a este periódico.

Iglesias: "El señor Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva"

Que los de Iglesias hayan optado por tapar los GAL y encubrir la posible condición del expresidente González como "señor X" ha decepcionado en las filas de Bildu. "Ese argumento no se sostiene", explicaba a EL ESPAÑOL un portavoz de la formación independentista. "Más obvio parecía saber quién era 'M.Rajoy' en la corrupción del PP y eso no les impidió a los compas de Podemos implicarse en la comisión sobre financiación ilegal de los populares", añadían, remitiéndose a un tuit de Oskar Matute, diputado de la formación abertzale.

"Maniobra electoral"

Fuentes cercanas a la dirección de Podemos insistían a este periódico horas después de las declaraciones de Echenique que su posición "siempre ha sido la misma" respecto al terrorismo de Estado.

"Fue Pablo [Iglesias] el primero y el único que se atrevió a sacar este tema en un pleno", recordaban. Y apuntaban a posibles nuevas iniciativas en este sentido, ya que en esta ocasión creen que el renacimiento del asunto "tiene más que ver con una maniobra electoralista" de los herederos de Batasuna, brazo político de ETA.

Pero algunos de los fundadores de Podemos también se mostraron contrariados. Ramón Espinar, uno de los más destacados pablistas desde el inicio de Podemos y que salió de la formación hace algo más de un año decepcionado por la deriva del partido tras la "traición" de Íñigo Errejón, tiene la misma opinión que Matute: "Ese argumento de Echenique no tiene sentido, pero supongo que es un sapo que creen que deben tragar por estar en el Gobierno", explicaba a EL ESPAÑOL tras escuchar al portavoz parlamentario de su formación.

El Podemos de hace un par de años impulsaba comisiones de investigación aunque todo el mundo supiera lo que había pasado.



Lo hacíamos porque hay que dirimir las responsabilidades políticas de los crímenes. Sobre todo si se trata de terrorismo de Estado.https://t.co/9xaFxCT20i — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 18, 2020

Espinar sigue militando en el partido y le gustan "las políticas de redistribución de la riqueza" que se están poniendo en marcha, pero "del Podemos de hace unos años ya no queda nada, está roto", continuaba. "El proyecto de refundación de España, de regeneración democrática ya no está... Antes pedíamos comisiones de investigación incluso de quienes ya estaban en la cárcel", continuaba Espinar, "porque no son lo mismo las reposnabilidades penales que las políticas, ¡y más si se trata de un expresidente presuntamebte responsable de crímenes, de terrorismo de Estado".

En el PNV, en todo caso, sigue adelante como socio principal del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, reforzado por las encuestas que le dan una victoria holgada en las autonómicas que se celebran en poco más de tres semanas.

"Nos es indiferente", continuaban las fuentes citadas. Y emplazaban a los de Iglesias, los socialistas y a "todo el arco parlamentario" a la semana que viene en el Congreso.

Será entonces cuando la Mesa del Congreso deba calificar la modificación de la Ley de Secretos Oficiales que proponen los nacionalistas. "Tienen una excelente oportunidad de demostrar que están del lado de la transparencia y la profundización de la democracia" apoyando esta iniciativa, apuntan, recordando que no es la primera vez que lo plantean. "Que voten a favor de la misma y no entorpezcan su tramitación en la Mesa".