Más de un 50% rechaza el plan de Sánchez y la prórroga del estado de alarma

Hasta un 55,2% de los españoles desaprueba el plan de desescalada recién estrenado por Pedro Sánchez. Un 42,6% se muestra a favor y un 2,2% no sabe o prefiere no contestar. Para más inri, también más de la mitad (50,4%) se posiciona en contra de una nueva prórroga del estado de alarma. Una medida que el Gobierno necesita para llevar a cabo el mencionado plan. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Los datos fueron recogidos entre el 29 de abril y el 2 de mayo, cuando Moncloa ya había trasladado todos los detalles referidos a las cuatro fases de la desescalada. Tanto el proyecto de desconfinamiento como la prórroga del estado de alarma son apoyados ampliamente -como era previsible- por los votantes de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, la oposición se posiciona claramente en contra. También sucede así entre los abstencionistas, que desequilibran la balanza a favor del "no".

El 94,5% de los electores socialistas y el 89% de los partidarios de Pablo Iglesias ven con buenos ojos el plan activado por Pedro Sánchez. Un 85,5% y un 79,7% respectivamente apuestan por prorrogar el estado de alarma.

Opinión de los españoles sobre la prórroga del estado de alarma. Ana Blanco

El vuelco testado cuando se pregunta a la masa social de la oposición da buena cuenta de la polarización política que ha traído la crisis del coronavirus. PP (94%), Vox (96,7%) y Ciudadanos (80,7%) no quieren saber nada de las medidas confeccionadas por Moncloa ni de la prórroga que deberá votarse en el Congreso -en esta segunda variable los porcentajes son algo menores, pero todos van del 70% al 80%-.

Estos datos arrojan un análisis difícilmente digerible para Pablo Casado. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Santiago Abascal están actuando -a tenor de este sondeo- en sintonía con sus votantes. El PP, en cambio, deberá decidir entre sumarse a la prórroga -tal y como reclaman su tradición de Estado y algunos de sus dirigentes- o dar el portazo al Gobierno -tal y como desean sus votantes-.

Es curioso lo que sucede en Ciudadanos. De Inés Arrimadas fue la idea de los Pactos de la Reconstrucción. Los liberales han tendido la mano a Sánchez... y seguirán haciéndolo. Según esta encuesta, casi un 70% de los suyos conmina a la formación naranja a dar un giro y situarse frente al Gobierno.

Quienes se abstuvieron en las últimas elecciones generales desdeñan mayoritariamente el plan de Sánchez (79,5%) y su petición a la Cámara para prorrogar el estado de alarma (62,2%). Esta circunstancia ha contribuido, entre otros factores, a decantar la balanza en contra del Gobierno. No obstante, los resultados son ajustados. Aunque un 55,2% desaprueba la desescalada de Moncloa, existe un 42,6% que la valora positivamente.

División entre los opositores

La victoria de quienes están en contra del plan de Sánchez sobre los que están a favor no implica que exista un consenso sobre la alternativa. Esta encuesta indica que, entre los opositores, existe una fuerte división. Para un 36,3% de los españoles, es "demasiado duro", pero para un 22,5% es "demasiado blando".

Dicho de otra manera: la desaprobación mayoritaria del itinerario marcado por Moncloa no significa que exista un sendero alternativo... también mayoritario. La polarización existente en torno a la permanencia -o no- de Pedro Sánchez no se replica cuando se analizan los remedios a la crisis del coronavirus.

Por ejemplo, aunque entre los votantes de PP (61,1%) y Vox (61,7%) se impongan aquellos que apuestan por una desescalada más permisiva, los que prefieren justo lo contrario rondan el 25% en ambas organizaciones.

Ficha técnica

Se han realizado 2.600 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 29 de abril y 2 de mayo, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.