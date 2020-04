Mañueco sigue a Andalucía y pide a la oposición un pacto de reconstrucción en Castilla y León

El presidente de Castilla y León ha ofrecido este viernes a la oposición un gran pacto autonómico para afrontar con éxito la recuperación postcovid. Alfonso Fernández Mañueco (PP), que gobierna en coalición con Ciudadanos, ha hecho este anuncio en una comparecencia en las Cortes regionales apenas un día después de que su compañero Juan Manuel Moreno hiciera la misma propuesta en Andalucía y Susana Díaz aceptase.

Fernández Mañueco ha pedido un "consenso amplio", compatible con la "permanente voluntad de acuerdo" con los representantes del diálogo social, organizaciones agrarias, asociaciones del tercer sector y entidades locales. Fue precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien animó el miércoles a Pablo Casado a tejer juntos alianzas en todas las autonomías y ayuntamientos, "gobierne quien gobierne".

El presidente castellanoleonés habló de "fijar el camino para reforzar la atención primaria", para "aumentar la protección" de las familias y "los que más lo necesitan", de dar "oportunidades" a los más jóvenes, "impulsar" el entorno rural y dar salidas a pymes y autónomos.

El jefe del Ejecutivo autonómico se refirió a que la esencia de los pactos "no es dar un cheque en blanco. Pactar es acordar medidas consensuadas para poner a nuestra economía y a nuestro país a funcionar después de esta pandemia". A su juicio, el pacto no puede ser "una excusa política", sino que debe responder a "razones de Estado" y no a "razones ideológicas".

Castilla y León ha destinado más de 400 millones de euros a paliar los efectos económicos de la Covid en la región y adelantó cuatro nuevas medidas que van a ejecutar. En primer lugar, triplicar los fondos de liquidez activos para las empresas; articular ayudas vinculadas a créditos para los autónomos; un fondo de recuperación para empresas y una línea para facilitar financiación a agricultores y ganaderos de hasta 200.000 euros.

Mañueco ha reclamado al Ejecutivo central medidas que garanticen la financiación del estado autonómico y solicita la creación de un fondo extraordinario no reembolsable propio, "no como anticipo de lo que el Estado adeuda a Castilla y León". Además, el presidente castellanoleonés pidió a Moncloa que garantice la liquidez de las corporaciones locales "para que puedan prestar sus imprescindibles servicios de proximidad".