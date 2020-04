Iglesias, nuevo cliente de Zara tras su múltiples críticas a Amancio Ortega

Más allá del bronco debate que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha convertido en noticia por ir vestido en la Cámara Baja con una americana de Zara, la marca bandera de Inditex.

Durante toda su trayectoria política, y antes de entrar en el Gobierno, Unidas Podemos, formación política que lidera Pablo Iglesias, ha sido especialmente crítica con Amancio Ortega por sus donaciones a la sanidad española. "España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas", llegó a decir Iglesias en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3 en octubre de 2019. Entonces el dueño de Inditex había anunciado que donaría a Madrid 18 equipos de alta tecnología contra el cáncer.

"Es como si vas a cenar y decides que no vas a pagar la factura, pero que vas a dar diez euros en propina para tener contento al camarero. Pues Amancio Ortega no paga los impuestos como el resto. Utiliza mecanismos legales, pero injustos", señaló en el programa de Pablo Motos. "Ortega el año pasado facturó 1.600 millones de euros en dividendos y solo pagó un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquiera ciudadano hubiera pagado unos 320-340 por esa cantidad", añadió.

Y no es la única declaración de Iglesias contra Amancio Ortega. En una línea muy similar, y durante un mitin en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019, dijo que "no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de un multimillonario". "Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios", protestó.

De Alcampo a Zara

Antes de convertirse en vicepresidente segundo del Gobierno, uno de los distintivos del secretario general de los morados eran sus camisas "compradas en Alcampo", como él mismo reconocía una y otra vez. Con su chaqueta de Zara, Iglesias pierde legitimidad argumental para arremeter contra Inditex.

Pero... ¿qué están viendo mis ojos? pic.twitter.com/228B3VwpNM — Hugo Manchón (@hugomanchon) April 22, 2020

"Pero... ¿qué están viendo mis ojos?", escribía un usuario en Twitter. También representantes políticos, como la representante popular Bea Fanjul, criticaban la incoherencia del líder de Podemos por no predicar con el ejemplo. "Hoy se viste de Zara. ¿Será una donación o lo habrá comprado con nuestro dinero?", comentaba la diputada vasca en la citada red social.