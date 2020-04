El hombre de Merkel en España: “Sorprende que Sánchez diga que no hay solidaridad sin eurobonos”

Wilhelm Hofmeister es el director de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal. Ha escrito recientemente un informe en el que considera que fue un error permitir grandes concentraciones como las manifestaciones del 8 de marzo en España cuando una agencia europea ya había advertido de la amenaza de la Covid-19.

El hombre del partido de Merkel en Madrid es un europeísta convencido. Después de la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de no extraditar a Carles Puigdemont alertó de "el declive de la UE" si no hay "confianza" entre los estados miembros.

Ahora, ante la mayor crisis sanitaria que asola el continente, Hofmeister "no tiene dudas" de que la Unión Europea demostrará su "solidaridad" hacia los países más afectados, con o sin eurobonos.

El último informe de la Fundación Konrad Adenauer es bastante crítico con Sánchez por permitir la manifestación del 8-M y por usar los “medios afines para desviar la atención en sus responsabilidades”.

Escribí yo el informe. Se ha puesto mucho énfasis en la parte crítica, pero hay que leerlo todo para ver que es una observación, digamos neutral, respecto a la actuación del Gobierno ante el virus. El informe es descriptivo y abarca los aspectos que no fueron inteligentes, como permitir las concentraciones de masa después de las advertencias de la agencia europea de que España estaba en peligro y que había que prohibir estas concentraciones de masa. El Gobierno, por razones políticas, aparentemente no quería parar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

¿Qué motivo hubo para no frenar el 8-M?

El 8-M es una manifestación muy importante aquí en España y el Gobierno simplemente no la quería parar. Esto es una opinión que también fue expresada por otros medios españoles.

La UE ha destacado lo bien que ha funcionado el sistema federal en la crisis sanitaria, en cambio en España, con un sistema parecido, ha habido mucho descoordinación. ¿Cómo lo explica?

En Alemania lo que funciona bien es la coordinación entre el Estado central y los gobiernos regionales. Hubo encuentros, deliberaron sobre las medidas… En España uno puede ver de vez en cuando que algunos gobiernos regionales acusan al Ejecutivo central de tomar decisiones unilaterales. Por otro lado, en Alemania el servicio hospitalario está mucho más equipado que en España. En el informe también explico las singularidades de España, sin ánimo de crítica. En España hay 10 camas UCI por 100.00 habitante, y en Alemania hay casi 30. Es evidente que el sistema alemán está mejor preparado y por lo que parece el país tampoco ha sido tan fuertemente afectado por el virus.

En Alemania lo que funciona bien es la coordinación entre el Estado central y los gobiernos regionales

Además de que la propagación del virus en España ha sido más fuerte que en Alemania, ¿puede haber un componente mayor de deslealtad política?

No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. El nacionalismo catalán ha intentado aprovechar la situación y se sabe que está permanentemente criticando al Gobierno, pero no creo que sea culpa de esto que la situación se agravara.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, salió en la BBC y criticó al Gobierno español.

Esto es una deslealtad al Estado. Un tacticismo para tratar de aprovechar un problema del país para fines particulares. No era el momento oportuno para lanzar críticas al Gobierno.

¿En Alemania ningún länder ha salido a criticar a la canciller Angela Merkel?

Algunos estados federados tomaron otras medidas y hay discusiones, pero dentro de la normalidad. En Baviera, por ejemplo, tomaron más medidas restrictivas porque allí la propagación del virus es más intensa y cerraron sus fronteras con Austria. En otros estados mantienen abiertas sus fronteras. Hay discusión también, pero la gente se encuentra concienciada y los gobiernos intentan tener una actitud de cesiones, porque es lo que la gente quiere, que las medidas sean pensadas y que el Gobierno transmita que sabe lo que se está haciendo.

¿Madrid se debería haber cerrado, como Baviera?

No soy experto epidemiólogo para tener una opinión.

¿Si España termina con más muertos que el resto de países de la Unión Europea puede acentuar todavía más los movimientos nacionalistas?

No soy profeta… Lo que es evidente es que los nacionalistas van a buscar en cualquier momento un provecho de la situación. Pero la crisis no ha terminado aún, no sabemos lo que pasará.

Sánchez se mostró bastante crítico con la Unión Europea en su discurso a favor de los eurobonos. ¿Cómo se vio desde Alemania?

No era un ataque a la Unión Europea, era una llamada para introducir esta medida. A mí me sorprendió un poco el tono, porque se habló de situación de guerra. Tuvo un tono exigente con los eurobonos que me sorprendió un poco porque no sé qué recorrido tienen... La primera reunión del eurogrupo no se llegó a una conclusión.

En Alemania están preocupados porque Sánchez dijo que si no se aceptan los eurobonos es una falta de solidaridad y de responsabilidad. En el contexto europeo siempre habrán diferentes alternativas y al final se van a tomar medidas. Todos los países están dispuestos a solidarizarse con España, Italia y todos los afectados.

La cuestión es saber cuál es la medida más apropiada. Yo no estoy a favor ni en contra de los eurobonos, ya que no soy especialista en finanzas, pero sí me sorprendió el tono del presidente y esa advertencia de que rechazarlos sería una falta de solidaridad. Es un poco fuerte y en Alemania hay preocupación por las observaciones de Sánchez de que los españoles estarán decepcionados con nosotros si no hay eurobonos. La exigencia de que sin eurobonos no hay solidaridad sorprende un poco.

El nacionalismo catalán ha intentado aprovechar la situación y se sabe que está permanentemente criticando al Gobierno

¿Fue un discurso escéptico con la Unión Europea?

No, él dijo que España era europeísta y que ahora exigen que Europa sea leal con España. Yo creo que Europa es leal con España y va a encontrar el camino para ayudar en la parte económica y financiera de una forma substancial. No tengo la menor duda. Hay otras opciones alternativas a los eurobonos, como los créditos mediante el mecanismo europeo de rescate. Hay 500.000 millones de euros sobre la mesa, un monte bastante considerable para dar a España. Y estos créditos no están vinculados con obligaciones. Hay mucha flexibilidad ante esta situación de emergencia.

Además, hay los fondos del Banco Europeo de Inversiones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y es a propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. Es para la ayuda a los salarios, y en España no existe. Existe en Alemania o Francia, pero no en España. Es una propuesta de 100.000 millones de euros. Hay mucho dinero ya sobre la mesa. No solo los eurobonos, que además requieren de un proceso de aprobación mucho más complicado, mediante la aprobación de los parlamentos estatales. En Alemania requeriría también la aprobación del Tribunal Constitucional.

¿La lentitud de Europa en actuar puede ahondar más en la crisis?

En estos días se van a tomar decisiones. La decisión de los eurobonos parece que dificulta el acuerdo, pero lo habrá en los próximos días porque todos saben que ahora hay que poner dinero sobre la mesa.

¿Tiene miedo Merkel de que suba el euroescepticismo en su país si Alemania aprueba la mutualización de la deuda?

No hay una observación de este tipo por parte de la señora Merkel. Hasta ahora han estado en contra porque es muy serio querer asumir las deudas de los otros estados y no se puede cambiar tan fácilmente. Y en Alemania hay mucha opinión en contra de los eurobonos, pero por otros criterios. No por el miedo al euroescepticismo.

¿El papel de Podemos, que nació siendo muy crítico con la UE, puede generar desconfianza a nivel europeo?

No lo creo. El Gobierno español es democrático y ha sido confirmado por el Congreso. Los europeos no tienen por qué opinar sobre la conformación del Gobierno español. Es legítimo y no cambia ninguna decisión a nivel europeo.

Europa es leal con España y va a encontrar el camino para ayudar en la parte económica y financiera de una forma substancial

¿Cómo ve el papel de la oposición en España? ¿Están siendo responsables? En Alemania hubo la gran coalición.

En España es muy difícil que los partidos se pongan de acuerdo. Se puede observar que los partidos de la oposición no paran con sus críticas al Gobierno. En Alemania también hay algún partido crítico con el Gobierno, pero los otros están apoyando la gestión. Aquí todavía hay mucha crítica, también de los medios de comunicación. Con la crisis sanitaria no termina la democracia.

En España se habla de unos nuevos Pactos de la Moncloa.

Es bueno si hablan entre sí y tratan de mejorar si hay algo que no funciona, pero vamos a ver si habrá esta reunión...