Inés Arrimadas: "Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo conseguiremos unos pactos de reconstrucción?"

Desde que estalló la pandemia, Inés Arrimadas sólo ha salido de casa una vez. Fue para ir al médico. "El embarazo evoluciona bien", saluda. A lo largo de esta entrevista, entona el "por nosotros no quedará" en relación a los "Pactos de la Reconstrucción". También apremia a Pedro Sánchez a "diseñar un método que articule con rapidez las reuniones y sus formatos".

La presidenta de Ciudadanos exige que ese primer encuentro al que han sido invitadas "todas las fuerzas políticas" sea telemático. En caso contrario, no podrá asistir. Pone como ejemplo las videoconferencias del líder socialista con sus homólogos europeos: "No encontrará excusas para rechazar el método que le proponemos".

Arrimadas, inspirada en el "consenso" que guió, por ejemplo, a los firmantes de los Pactos de la Moncloa de 1977, apuesta por empezar a negociar "sin exclusiones", aunque desliza: "Veo lógico que los nacionalista se descarten... porque esto es bueno para España".

¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo evoluciona el embarazo? Imagino que el miedo a contagiarse es mucho mayor en una situación así.

No es que el virus ataque especialmente a las embarazadas, pero sí hay que tener precaución porque, si se surge una complicación, puede adelantarse el parto. Además, los tratamientos para el virus no suelen poder recibirlos las embarazadas. Estoy cumpliendo a rajatabla el confinamiento. Sólo he salido para una revisión.

Impresiona ver las calles así.

Madrid está irreconocible…

Sánchez les ha convocado a una reunión para reeditar los Pactos de la Moncloa. ¿Se fía de él?

La idea de llamarlos “Pactos de la Reconstrucción” es nuestra. Estaba en la carta que le envié a Sánchez. Cuando hablamos el sábado, él no me dijo nada de los pactos. Fui yo la que se lo propuse. Me lo agradeció, pero no me dijo que aceptaba. El primer partido en hablar de estos pactos ha sido Ciudadanos. No estamos igual que en los setenta, pero sí se trata de alcanzar aquel consenso para lograr un plan moderado que nos aleje de la improvisación y el populismo.

Pero, ¿se fía de Sánchez?

La situación requiere que lo intentemos. Sánchez ha estado doce días sin llamarnos. Debe corregir muchas cosas para que, realmente, los españoles perciban esa voluntad de consenso. Si uno quiere los pactos, no está casi dos semanas sin hablar con la oposición.

¿Les ha dado detalles de ese encuentro? ¿Asistirán también los entes empresariales y los sindicatos?

No. Sólo lo que dijo en la tribuna. Podía habernos avisado por privado… Esto debe concretarse en un mecanismo que articule las reuniones. Los pactos deben ser para definir un plan de salida de la crisis y detallar una reconstrucción socioeconómica moderada y alejada del populismo. Hasta ahora, sólo ha habido unilateralidad. Es muy importante que el plan prospere para poder negociar bien en Europa. Sánchez debe decidir si ir a Bruselas de la mano del populismo de Iglesias o de la moderación de los agentes sociales y la oposición.

¿Ese apartar "el populismo de Podemos" que usted menciona requiere la exclusión de Iglesias de los pactos?

Si las medidas deben consensuarse con la oposición y los agentes sociales, serán moderadas. La única manera de que Iglesias no marque la salida de esta crisis es que Sánchez pacte con nosotros y los agentes sociales. Así nos tomarán en serio en Europa.

¿La primera reunión será presencial o por videoconferencia?

No sabemos nada. Se lo ofrecí el viernes por carta y el sábado por teléfono. Le pido más rapidez y concreción. Ya veremos cómo se concreta la voluntad del Gobierno. El tono de Sánchez y Lastra en el Congreso no fue precisamente conciliador.

Se trata de hablar todos sin ponernos en peligro. Oiga, que los diputados también contagian

Si la reunión no es telemática, ¿usted podrá asistir?

Pediré que sea telemática, claro. No creo que tenga excusas. Se está reuniendo así con los líderes europeos. Se trata de hablar todos sin poner en peligro a nadie. Oiga, que los diputados contagian igual que cualquier otro ciudadano.

Este jueves, Ciudadanos dijo sobre el presidente del Gobierno: "Le vemos ganas de cambiar". ¿En qué lo notan?

Sánchez se va a ver obligado a cambiar si no quiere quedarse solo. Ahí estará la mano tendida de Ciudadanos. Pero insisto: no es razonable que se pegue doce días sin llamar a la oposición cuando hay sobre la mesa convalidaciones de decretos y prórrogas del estado de alarma. Si el Gobierno no es capaz de consensuar con la oposición, ¿cuándo va a ser? Es ahora o nunca.

¿Por qué usted reitera que no existe otra salida de esta crisis que replicar, salvando las distancias, aquellos acuerdos de 1977?

Porque la solución debe ser consensuada. No vamos a salir adelante si el Gobierno sigue actuando en solitario y nos enteramos de los decretos por la prensa. Tampoco saldremos si los empresarios siguen conociendo las medidas económicas en el BOE y a las doce de la noche. La única manera de salir de esta crisis es un pacto moderado y sensato.

Inés Arrimadas, fotografiada en su domicilio el día de la entrevista. Pedro Ruiz Cs

Miquel Roca, padre de la Constitución y firmante de esos pactos, decía en una entrevista con este periódico que ellos aprendieron a superar las diferencias sentados en una mesa y discutiendo. Ustedes forman parte de una generación política que jamás ha convocado una reunión de esas características.

Es evidente que debemos ir hacia un modelo de mayor consenso, pero también es verdad que quien debe impulsarlo es el Gobierno. Nosotros lo hemos propuesto y Sánchez ha cogido el guante. Incluso usan nuestra nomenclatura: “Pactos de la Reconstrucción”. Estoy encantada, pero quien debe dar el primer paso y demostrar que está dispuesto es el Gobierno.

Suele decirse que los políticos de la Transición tenían mucho más sentido de Estado que ustedes, ¿cree que es un tópico?

No se puede generalizar. Hay políticos actuales que tienen sentido de Estado y otros no. Yo, humildemente, creo que Ciudadanos está demostrando mucha lealtad con los españoles y las instituciones. Si hay un partido leal y con sentido de Estado es Ciudadanos. Quien está en el Gobierno tiene una responsabilidad añadida en el impulso de los pactos. Por nosotros no quedará.

Sánchez y Arrimadas de la mano en busca del consenso, ¡quién se lo hubiera dicho hace unos meses!

Con él y con cualquier presidente hay que intentar un pacto para salir de esta crisis de manera consensuada y moderada. Somos un partido útil. Ciudadanos siempre actúa pensando en el interés general. Mano tendida, pero mano exigente.

La mano de Ciudadanos está tendida, pero es una mano exigente

La estrategia dictada por usted desde que es presidenta del partido -antes de la pandemia- nada tiene que ver con el veto de Albert Rivera. ¿Ciudadanos ha recuperado el centro?

No creo que hayamos perdido nunca el centro. Seguimos siendo el único partido liberal de España. Una pandemia es excepcional y no se pueden buscar paralelismos.

Por eso he hablado de "antes de la pandemia". Usted levantó el veto antes.

Ofrecimos la vía 221 y Sánchez la rechazó. Toda España sabe lo que pienso de Sánchez, pero yo prefería ese acuerdo antes que depender de Iglesias y los nacionalistas.

Usted no cree, entonces, que Ciudadanos se olvidara del centro entre las primeras y las segundas elecciones generales.

Hemos podido cometer errores, sin duda, pero siempre hemos sido el único partido de centro y liberal.

Pablo Casado representa la formación más numerosa de la oposición. Dice que no percibe sincera la "repentina vocación pactista del presidente". Sin él, no habrá Pactos de la Moncloa. ¿Mediará para convencerle?

Vamos a ver qué ofrece el Gobierno y si, realmente, sus intenciones son sinceras. Lo verán los españoles, es cuestión de tiempo.

Ya, pero si Casado no va a la reunión, no habrá pactos.

No sé lo que harán, pero supongo que irán. Nuestro objetivo es claro: un plan socioeconómico consensuado y moderado que nos saque de la crisis.

Pero un partido de centro, en una situación como ésta, tiene una obligación extra: convertirse en el pegamento que una a los diferentes. Por eso le pregunto si va a mediar con Casado.

Nosotros ya hemos puesto una propuesta sobre la mesa. El debate está abierto. La pelota está en el tejado del Gobierno. A ver qué instrumentos de negociación y diálogo ofrece.

Si Casado dice "no" definitivamente, ¿ustedes participarán? En ese caso, el liberalismo apenas representaría la esquina de la mesa de PSOE y Podemos.

Vamos a ser la voz de todos los que quieren moderación. Estaremos ahí y veremos qué ofrece Sánchez, que es quien tiene más responsabilidad.

En la próxima reunión, vamos a ser la voz de todos los que quieren moderación

¿Le da la sensación de que Casado duda sobre los pactos porque teme que Vox se convierta en la única oposición y le arrebate gran parte de su electorado?

No sé qué estrategia siguen… Yo, cada día, pienso en cómo ser útil a los españoles y en cómo salir de esta. Debemos huir de las tesis ideológicas de Podemos para virar hacia la moderación.

Hay algo que no ha cambiado en Ciudadanos… Se siguen rehuyendo las preguntas acerca de Vox. En su última rueda de prensa, no contestó a esta cuestión: "¿Le gustaría que formaran parte de los pactos?"

A mí me gustaría que estos pactos fueran lo más amplios y moderados posibles. Le puedo decir mi objetivo, lo que yo quiero como ciudadana española…

¿Y a usted le gustaría que Vox estuviera en la mesa?

Me gustaría que el Gobierno defina cómo va a poner en marcha esto. El objetivo es llegar a un pacto moderado. No voy a entrar en exclusiones apriorísticas.

Es decir: sí le gustaría que estuviera Vox.

Yo no voy a entrar en decir quién no debe estar. Cuanta más gente se siente, mejor. Este jueves, por ejemplo, se autodescartaron los nacionalistas. Bueno, el objetivo es que el futuro del país no lo sigan decidiendo ellos. Entiendo que esta idea, que une a los españoles, no les guste.

Cuando habla de partidos "nacionalistas", ¿también incluye a Vox?

Lo que le digo es que, en la sesión del Congreso, se descartaron Bildu y Esquerra, no me extraña.

Pero le preguntaba si también cataloga a Vox como un partido "nacionalista".

Vox es un partido que, en un momento dado, puede recoger la indignación de mucha gente. Hoy conviene ser útiles. Nosotros lo somos mucho más arrancando al Gobierno, por ejemplo, que suspenda la liquidación trimestral de impuestos o que se tramiten los proyectos de ley de manera urgente para corregir las deficiencias de los reales decretos.

¿Usted se levantaría de la mesa si se sentaran el PDeCAT y el PNV? ERC ya ha dicho que no quiere saber nada.

Hemos pedido los pactos. Vamos a ir a la reunión. Tenemos una idea muy clara. Ya veremos cuáles son las intenciones del Gobierno y qué fuerzas se autodescartan.

Ciudadanos irá a la reunión, entonces, vaya quien vaya. Incluso si se presenta Bildu. La invitación de Sánchez es "a todos los grupos de la Cámara".

No hago especulaciones. Ayer escuché cómo Bildu se autodescartaba.

Si los pactos prosperan, viniendo de donde venimos, será un milagro.

Espero que lo consigamos. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?