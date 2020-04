Ayuso exige a Sánchez que retire los "infundios" lanzados en el Congreso contra Madrid

A través de un durísimo comunicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid pide al presidente del Gobierno y a su portavoz socialista, Adriana Lastra, que retiren del Diario de Sesiones los "infundios" lanzados desde la tribuna de oradores hacia la región que ella dirige. Isabel Díaz Ayuso considera "inadmisible" que el presidente del Gobierno ataque "en sede parlamentaria" a un gobierno autonómico "en un momento de crisis sanitaria sin precedente cuyo mando único le corresponde".

Además, Ayuso acusa a Sánchez de no haber obtenido aún ninguna respuesta ante las "numerosas peticiones y propuestas" hechas desde el Ejecutivo que lidera al Gobierno de España. Además, la presidenta madrileña asegura "haber sufrido" la "inoperancia" del mando único central, "que decretó la centralización de las compras en materia sanitaria, el bloqueo para que adquiriéramos ese material o la falta de transparencia en el cierre de actividades económicas". Ayuso también se queja de que el presidente del Gobierno aún no haya decretado luto oficial para las víctimas.

Ayuso dice que es "falso" que Madrid no se anticipara en la compra de material sanitario. "Es un hecho contrastable que Madrid sí fue previsora y, tras numerosas gestiones, formalizó su primera compra el 4 de marzo". La presidenta madrileña dice que Sánchez "falta a la verdad obviando deliberadamente que las comunidades autónomas no tuvimos capacidad para hacerlo durante los días en los que se ordenó una compra centralizada por su propio Gobierno".

Cifras "irreales"

La Comunidad de Madrid también acusa a Sánchez y Lastra de haber dado erróneamente las cifras de material sanitario enviado a Madrid. "No se corresponden con la realidad: no solo es que se ofrezcan cifras irreales, sino que el material enviado en ocasiones es defectuoso y no corresponde con la calidad señalada".

Ayuso también quiere defenderse de los ataques del Gobierno, que le reprocha que ella tampoco comparece en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre por qué esta región es la que registra mayores números de contagiados. "El presidente obvia mi situación personal que me impide comparecer con normalidad, teniendo en cuenta que estoy enferma y confinada". La líder madrileña dio positivo en la Covid y desde entonces está aislada en un apartahotel, desde donde dirige la crisis de la comunidad.

"Acusaciones e injurias"

Además, asegura que en Madrid "no tenemos ni la misma posición de poder ni de fuerza que el Gobierno de la nación ante una situación que ha arrasado en España". Ayuso se defiende diciendo que ellos hacen "todo lo posible dentro de nuestras competencias y con las herramientas que contamos".

Por todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid pide a Sánchez y a Lastra que "pidan la retirada en el acta de sesiones de todas las acusaciones e injurias vertidas contra el Gobierno de Madrid y contra su presidenta".