La expresidenta del Congreso Ana Pastor da positivo por coronavirus

Primer positivo por coronavirus en el PP. La diputada del PP Ana Pastor ha confirmado que está contagiada por el nuevo virus, que en España ha infectado a más de 2.000 personas, según las últimas cifras de Sanidad.

"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha escrito la política en Twitter.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

"Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones", ha añadido la expresidenta del Congreso y también exministra con el Ejecutivo de Rajoy.

Con el contagio de Ana Pastor son ya tres los políticos nacionales contagiados por Coronavirus tras los casos confirmados del diputado de Vox Javier Ortega Smith y Carlos José Zambrano, también de la formación política de Santiago Abascal.

El diputado y también concejal del Ayuntamiento de Madrid estuvo el domingo en un mitin de Vox en Vistalegre. En el acto se congregaron hasta 9.000 personas, entre ellas destacados dirigentes del partido de extrema derecha. Tras conocer la noticia del contagio, la formación liderada por Santiago Abascal decidió "aislar" a todo su grupo parlamentario, al tiempo que instauró medidas de teletrabajo para todos los empleados.

La "cuarentena" de Vox también derivó en una suspensión de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que decidió este martes por precaución aplazar plenos y la sesión de Control. De la misma forma, se han tomado medidas similares en el Ayuntamiento de Madrid.