El PNV ve en el regreso de Carlos Iturgaiz "la vuelta al pasado más oscuro": "Tiene los valores de Vox"

La elección de Carlos Iturgaiz como relevo de Alfonso Alonso al frente de la coalición PP+Cs para las elecciones vascas no solo ha sido un terremoto entre el PP del País Vasco. También para el resto de partidos. Entre los más críticos está el PNV, que advierte que el regreso de Iturgaiz a la política vasca "nos retrotrae al pasado más oscuro de nuestro país".

En una entrevista en Onda Vasca, el diputado del PNV Iñigo Iturrate cree que el nombramiento de Iturgaiz "es una muestra de que viene una campaña con olor a naftalina". Sobre la mano tendida a Vox para unir fuerzas con PP y Ciudadanos para luchar contra el "fasciocomunismo", el PNV tiene claro que lo que busca son "los votos de Vox sin ningún complejo". "Marcan el ritmo del chotis que están bailando PP y Cs", asegura Iturrate, que considera, además, que Carlos Iturgaiz tiene "los mismos valores" que Vox.

El parlamentario del PNV vaticina, además, una campaña "con olor a naftalina" y pone de relieve que lo que se avecina en el País Vasco "es una especie de vuelta al pasado, a los tiempos más duros de nuestro país".

Iturgaiz corteja a Abascal

El candidato de la coalición electoral de PP y Ciudadanos aseguró este lunes, día de su estreno, que el reto que tiene por delante es "salvar a España" y para ello ha tendido la mano a los constitucionalistas, entre los que no incluye al PSOE pero sí a Vox, a cuyo líder define como "una persona maravillosa".

En declaraciones a EsRadio, Iturgaiz explicó que "por encima de todo" él siempre ha sido del PP, incluso cuando Casado le relegó al puesto 17 de la lista para las elecciones europeas y decidió abandonar la política. "Sí, decidí que me iba a mi casa", ha reconocido Iturgaiz, que revela que se ofreció a Casado a regresar cuando le necesitara. "Le dije: "Voy a estar siempre ahí, Pablo. Cuando tú me necesites, cuando tú quieras"". Y ese momento llegó. El líder del PP le llamó este fin de semana "y me dijo 'te necesito' y le dije que lo dejo todo".

La decisión la tomó casi de forma inmediata porque País Vasco y España están en "estado de alarma nacional". "PP y Cs somos el único referente del constitucionalismo. El PSOE se ha rendido", ha opinado Iturgaiz, que asegura que Pedro Sánchez "está con los batasunos, con Otegi, con los que quieren destruir España aquí y en Cataluña".

Sobre esta cuestión, Iturgaiz se refirió también a Vox, a cuyo líder, Santiago Abascal, calificó de "una persona maravillosa". Ambos coincidieron cuando este fue líder de Nuevas Generaciones del PP vasco mientras Iturgaiz presidía el partido. Así, a esta formación, el candidato a lehendakari le ha tendido la mano para "unir fuerzas" ante "un Gobierno fasciocomunista que quiere romper y destruir España".