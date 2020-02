Iturgaiz se ofreció a Casado y tiende la mano a Vox contra un Gobierno "fasciocomunista"

El candidato de la coalición electoral de PP y Ciudadanos para las elecciones vascas, Carlos Iturgaiz, considera que "no hace falta recomponer nada" en el PP vasco después de que Pablo Casado fulminara a su líder, Alfonso Alonso. Cree, además, que el reto que tiene por delante es "salvar a España" y para ello tiende la mano a los constitucionalistas, entre los que no incluye al PSOE pero sí a Vox.

En declaraciones a EsRadio, Iturgaiz ha explicado que "por encima de todo" él siempre ha sido del PP, incluso cuando Casado le relegó al puesto 17 de la lista para las elecciones europeas y decidió abandonar la política. "Sí, decidí que me iba a mi casa", ha reconocido Iturgaiz, que revela que se ofreció a Casado a regresar cuando le necesitara. "Le dije: "Voy a estar siempre ahí, Pablo. Cuando tú me necesites, cuando tú quieras"". Y ese momento llegó. El líder del PP le llamó este fin de semana "y me dijo 'te necesito' y le dije que lo dejo todo".

La decisión la tomó casi de forma inmediata porque País Vasco y España están en "estado de alarma nacional". "PP y Cs somos el único referente del constitucionalismo. El PSOE se ha rendido", ha opinado Iturgaiz, que asegura que Pedro Sánchez "está con los batasunos, con Otegi, con los que quieren destruir España aquí y en Cataluña".

"Abascal es una persona maravillosa"

Sobre esta cuestión, Iturgaiz se ha referido también a Vox, a cuyo líder, Santiago Abascal, ha calificado de "una persona maravillosa" con la que coincidió en el PP vasco. A esta formación, el candidato a lehendakari le ha tendido la mano para "unir fuerzas" ante "un Gobierno fasciocomunista que quiere romper y destruir España".

En este sentido, Iturgaiz reconoce que "hay diferencias" entre PP, Ciudadanos y Vox en cuestiones económicas y europeas pero también hay planteamientos que les acerca y que han funcionado. "Lo están haciendo muy bien con Moreno Bonilla en Andalucía, con Ayuso en Madrid y con López Miras en Murcia", ha asegurado, en referencia a los pactos de Gobierno y de investidura del Partido Popular con Vox.

A pesar de esas diferencias, pone de relieve que "el enemigo político que tenemos delante viene a destrozar lo que hemos hecho", advierte con el objetivo en el horizonte de "salvar España" ante una deriva que empezó con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Solo tengo buenas palabras para Alfonso Alonso"

Acerca de su relación con Alfonso Alonso, Iturgaiz ha recordado que "hemos hecho política juntos y hemos escrito una página política en la historia de España". Ha afirmado que "solo tengo buenas palabras" para sus compañeros del PP vasco, incluido Alonso. "Son mis compañeros. Vamos a tirar todos del carro", ha dicho, remarcando que está ante el reto de "salvar a España de lo que le viene encima".

"Si podemos poner el granito desde el País Vasco, lo vamos a poner. Tenemos enfrente a quienes hacen mucho daño a España", ha sentenciado.