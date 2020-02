Feijóo critica que ningún dirigente de Ciudadanos en Galicia le ha llamado: "El pacto viene de Madrid"

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado abierto, de cara a las elecciones gallegas del 5 de abril, a alianzas para "buscar todos los votos del centro". Una posición que pasa por negociar con "las personas de Ciudadanos en Galicia", que, lamenta, "no se han puesto en contacto" con ellos.

"Acabamos de convocar unas elecciones. Pensamos que es bueno que sigamos coincidiendo. Esta casa está abierta", ha afirmado el presidente de la Xunta de Galicia.

En una entrevista en Radio Nacional de España ha asegurado que "no hay ningún interés de Cs en Galicia ni nadie que se haya puesto en contacto con nosotros". En ese sentido ha criticado que "no parece razonable que si tenemos que concretar las listas no sepamos qué personas tienen interés en venir con nosotros y esto se diga desde Ciudadanos de Madrid".

De hecho, ha asegurado que ni siquiera conocen a las personas que irían en las listas.

Feijóo ha dicho que una de sus prioridades es detener al nacionalismo: "Mi objetivo es mantener un partido constitucionalismo".

Villacís destaca 2 reuniones

Minutos después, Begoña Villacís ha contestado a Feijóo: "Les recomendaría que hablasen entre ellos".

La vicealcaldesa de Madrid asegura que han hablado de las alianzas a nivel nacional con el Partido Popular: "Nos hemos reunido con el PP dos veces en el Congreso". Ha querido diferenciar las reuniones con unos y otros: "Ponernos en contacto con ellos no es ponernos en contacto con el señor Casado".

"España Suma es algo que nos venía proponiendo constantemente", ha recordado Villacís que ha abogado por las alianzas electorales propuestas por su partido en Galicia, País Vasco y Cataluña.