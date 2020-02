Pedro J.: "Sánchez está sometido a ERC como en 'El sirviente'. Pinta más Rufián que el Rey Felipe"

Pedro J. Ramírez ha visitado este sábado el programa laSexta Noche, que conducen los periodistas Iñaki López y Verónica Sanz. El director de EL ESPAÑOL ha sido sometido a una extensa entrevista en la que ha dado su opinión sobre el Gobierno de coalición y diversos temas relacionados con la actualidad política de España.

"Fíjate qué paradoja. Tenemos uno de los gobiernos, a lo mejor el más débil de la historia de la democracia, pero yo creo que es uno de los más estables. Es decir, va a ser un Gobierno que va a poder hacer pocas cosas, pero yo creo que tiene su continuidad asegurada porque el partido que lo respalda desde fuera, ERC, va a seguir dándole su apoyo a cambio de tenerlo de rehén en La Moncloa", ha afirmado.

En este sentido, el director de EL ESPAÑOL ha manifestado que "Pedro Sánchez está sometido a ERC, como el protagonista de El sirviente. Es una película clásica, en el que el dueño de la casa contrata a un mayordomo y al final el pequeño se come al grande. El que ha venido a servir se convierte en el amo. Algo así está pasando. Sánchez está sometido a ERC como el protagonista de El sirviente. Gabriel Rufián pinta más en la Moncloa que el rey Felipe, desde luego".

Dos comunicados

Pedro J. Ramírez también ha hecho referencia a los dos comunicados del Gobierno en siete horas, primero diciendo que iba a esperar a que hubiese un nuevo Govern para la mesa de negociación y después asegurando que se iba a reunir con Torra. "Esto lo hemos visto pocas veces. Un comunicado por la mañana dice blanco y por la noche dice negro. Lo de menos es el contenido de la disputa, porque ERC y el Gobierno saben que negociar antes de que haya un nuevo Govern en Cataluña es una pantomima. ERC necesitaba demostrar en Cataluña que es quien manda en el Gobierno de Madrid. Ha sido, sobre todo, una demostración de fuerza de ERC. El episodio prueba una cierta impericia en la gestión. El Gobierno podría haberse ahorrado ese bochorno si previamente hubiera consultado a ERC, pero no lo hizo".

Reunión Sánchez-Torra

Ante la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra el próximo jueves, Pedro J. Ramírez ha manifestado lo siguiente. "En esta introdución he echado de menos las imágenes del día en el que Torra fue con las bolsas de El Corte Inglés a dar su apoyo en la sede de Ferranz cuando ni Sánchez era presidente y ni Torra soñaba con presidir algún día la Generalitat. Torra es un personaje tan estrafalario y extravagante, que es bastante representativo de lo que está pasando con el separatismo catalán en general. De tanto darle vuelta a las fantasías de la nación imaginaria, ha terminado en los terrenos de lo que podríamos llamar el realismo mágico de la literatura de García Márquez".

"Todo esto ha pasado en pocos días. Los seguidores de los golpistas dicen nada más y nada menos que son el Tribunal Supremo y la Junta Electoral los que están dando un golpe de Estado. Luego, el propio Torra dice que están riesgo la continuidad de las instituciones. ¡Si sois los que habéis aprobado las leyes de desconexión! El presidente del Parlament, Roger Torrent, cuando tienen el problema del escaño de Torra no se le ocurre otra cosa que proponerla a Torra 'Tú vas a seguir viniendo, ocupando el escaño, vas a poder votar pero luego no contaremos tu voto'. ¡Pobre Cataluña!".

Código Penal

El director de EL ESPAÑOL ha afirmado en laSexta Noche que "Junqueras, bajo cualquier prisma que se mire, es un delincuente y está en la cárcel, que es donde según el Tribunal Supremo debe quedarse los próximos 12 años. Luego, ya veremos si sus aliados políticos encuentran la manera de sacarlo. De todo lo que está pasando en las primeras semanas del nuevo Gobierno, lo único verdaderamente grave es la pretensión de reformar el Código Penal para facilitar la salida de prisión de Junqueras y sus compañeros. Y el que lo hagan con la coartada de que hay que reformar los delitos en relación con las agresiones sexuales me parece un insulto a la inteligencia y una ofensa a quienes están reivindicando el planteamiento de que sólo un 'sí es sí' porque son dos asuntos completamente diferentes", ha señalado.

"El Código Penal es la referencia constante, donde están las garantías más importantes, después de la Constitución. Si el Gobierno une los dos temas para cambiar el Código Penal, los únicos violadores que tendrán carta blanca serán los que atenten contra la integridad de España. Utilizar la conveniencia de reformar la tipificación de los delitos sexuales con el acortamiento de las penas por el delito de sedición sería un gravísimo error y además que el Gobierno perseverara en el propósito de utilizar como coartada la conveniencia de esa reforma del Código Penal para meter de matute y, además, engañando a la opinión pública en relación con la homologación europea. Esa homologación no existe. Como acaba de decir el Tribunal Supremo, cada país tipifica los delitos en función de los problemas que ha vivido en su propia historia. En España somos muy sensible a los levantamientos para acabar con el orden establecido", ha advertido.

"Si quieren que les indulten, tendrán que pedirlo ellos. Estos señores, depredadores del orden constitucional, siguen diciendo que en cuanto tengan la menor oportunidad volverán a las andadas. Por supuesto, que no van a pedir el indulto porque sería reconocer su delito. Quieren que todo el desgaste lo tenga el Gobierno", ha asegurado.

Dolores Delgado

Ante la polvareda levantada por el paso inmediato de Dolores Delgado desde el Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado, Pedro J. Ramírez ha opinado lo siguiente: "De su figura se ha hecho mucha caricatura e incluso han circulado comentarios muy zafios. Por su trayectoria anterior a entrar en el Gobierno, Dolores Delgado encajaría en el perfil del fiscal general del Estado. El problema es de dónde viene. Si a Dolores Delgado se le hubiera nombrado desde el primer momento fiscal general no habría nada que objetar a la espera de ver cómo se comporta y ver qué hace. Lo que no es de recibo es que pase del Ministerio de Justicia al puesto de fiscal general. Sospecho que, haga lo que haga, va a estar bajo sospecha y eso no es bueno para el cargo que va a desempeñar".

Expresidentes del Gobierno

Pedro J. Ramírez, ha hablado en laSexta Noche sobre José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, expresidentes del Gobierno. "Yo comenté que a partir de la experiencia que había tenido con todos ellos, Zapatero me parecía el presidente que había ejercido el poder con modales, con talante más democrático", ha afirmado el director de EL ESPAÑOL.

Sobre José María Aznar ha defendido que es "sin duda, el más inteligente, el que tiene mejor cabeza política y mas capacidad de análisis de los cuatro". "Y al marcarle el camino a Casado lo ha demostrado una vez más", ha apostillado.

En esta línea, ha afirmado que "Casado está confrontándose frenéticamente con el Gobierno". "Si el PP no se enfrenta a Vox, habrá Sánchez e Iglesias para rato. Casado debe hacerlo porque para eso es el líder de la oposición. El Gobierno ha empezado a dar síntomas de que va a gobernar contra media España, pero además de confrontar con el Gobierno, tiene también que encontrar los espacios para confrontarse con Vox en relación con los temas de igualdad, de los derechos y los colectivos discriminados en función de sus opciones sexuales durante mucho tiempo o del pin parental".

"En esos temas Casado no puede dejar de demostrar que el centro-derecha-liberal tiene planteamientos tan alejados de Vox como del Gobierno", ha afirmado Pedro J. Ramírez, añadiendo que "lo que no tiene que hacer el PP es dejarse arrastrar en batallas que no son esenciales para los españoles cuando a la vez se están planteando temas de la gravedad y envergadura como el de la reforma Código Penal".

Asimismo, el periodista ha expresado que "cada uno es rehén de su trayectoria", refiriéndose a los últimos cuatro expresidentes del Gobierno. "Zapatero cometió equivocaciones, Aznar también y Rajoy muy pocas porque no hizo nada y su mayor equivocación fue no arriesgarse siquiera a equivocarse, pero sobre González pesa el baldón de los delitos que se cometieron inexorablemente con su conocimiento", ha concluido el director de EL ESPAÑOL.