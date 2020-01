Vara pide explicaciones al Gobierno por el "impacto" que el SMI puede tener en el empleo de Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que pedirá mantener un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el "impacto" y las "consecuencias" que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede estar teniendo en los datos de empleo en el sector agrario en regiones como la extremeña, teniendo en cuenta que el "impacto" de dicha medida "no es el mismo en todos los sitios".

Así, tras incidir en que él defiende y va a seguir defendiendo esta medida, toda vez que "no puede ser malo que la gente tenga un salario digno para poder vivir", ha añadido que quizás "ahora se puede dar la circunstancia de que en una coyuntura de precios bajos para el sector le cueste mucho poder estar sufragando una subida de los costes salariales, de la masa salarial vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha espetado.

En este punto, ha señalado que ante dicha situación el Gobierno central desde su punto de vista podría "establecer o considerar" unas "cotizaciones especiales" para las zonas "donde esto está ocurriendo" que "algo que es intrínsecamente bueno como exista un mayor SMI hay en algunos lugares como aquí que eso ha provocado" destrucción de empleo agrario.

"Yo creo que esto no es un problema sólo de medias verdades, todo el mundo tiene su razón, y cuando el Gobierno de España decide subir el SMI nos tenemos que sentar a hablar para que eso sea posible. No puede haber trabajadores de primera y de segunda, pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos los sitios", ha señalado Vara, quien ha añadido que "curiosamente" dos de las regiones con uno de los "mayores pesos" en el sector agrario como Murcia y Extremadura son las "más" castigadas, ha dicho.

De este modo lo ha señalado Vara en rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha hecho una valoración de unos datos de la EPA en Extremadura "rematadamente malos", que están vinculados a su juicio "de manera clara" al campo, ante los que según ha incidido "si sirve para algo es para redoblar los esfuerzos", y sobre los que en todo caso ha recalcado que él no elude "ninguna responsabilidad" porque la tiene "toda".