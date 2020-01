García Egea: "Sánchez ha puesto en marcha la 'reforma Junqueras' para devolverle su escaño"

La reforma del Código Penal que rumia el Gobierno socialista ha levantado las alarmas en la sede nacional del PP. En Génova dan por hecho que se está "empezando a conocer el pacto oculto de Pedro Sánchez con los separatistas" y que su objetivo es, "en vez de fortalecer el estado de derecho, debilitarlo".

Así lo ha hecho ver el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, en una rueda de prensa convocada con urgencia este miércoles. De la mano del flamante responsable de Justicia del partido, el consejero del mismo área en la Comunidad de Madrid y juez, Enrique López, Egea ha argumentado que se trata de lo que ha llamado la "reforma Junqueras".

Si bien la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, adujo este martes tras la celebración del Consejo de Ministros que "el Gobierno tiene previsto revisar el Código Penal (...) también en los casos, especialmente importantes, que tienen que ver con el consentimiento en materia de igualdad, respecto a las relaciones sexuales", los populares no se quedan ahí.

Indulto sin reforma

Para el PP, la finalidad de la reforma de la legislación, en línea con lo que declaró el propio Pedro Sánchez durante una entrevista en TVE -armonizar los delitos de sedición y rebelión con Europa para evitar reveses de la justicia comunitaria-, es "devolverle al señor Junqueras el escaño que la justicia le quitó".

"No sólo quiere sacarlos de la cárcel, sino devolverlos a la vida política", ha creído Teodoro García Egea. "Ha puesto en marcha la 'reforma Junqueras'". Y, en un mensaje dirigido al presidente del Gobierno, ha comentado que "si ud. quiere indultar al señor Junqueras, no sea cobarde, indúltelo por las vías establecidas, pero no cambie el Código Penal".

La clave, para el secretario general del PP, es que Sánchez no puede "desproteger a la nación española para protegerse él". "Queremos saber qué más ha pactado con los independentistas, qué más vamos a conocer". "Debilitar el estado de derecho no es la vía. Por una vez, sea claro y dígalo".

"Sánchez mintió a los españoles"

"Sánchez debería aclarar de una vez por todas como presidente cómo pretende autorizar una consulta o referéndum en Cataluña", ha indicado García Egea. "Porque ha pasado de proponer tipificar referéndum ilegal como delito a pactar un referéndum con ERC". "Sánchez debería reconocer que mintió a los españoles".

Los populares consideran que el desafío secesionista se "empezó a gestar" con un "PSOE liderado por Zapatero" y que, en la actualidad, "lo sigue regando el señor Sánchez". "La planta del independentismo sigue creciendo siempre que el PSOE está en el gobierno. No tiene el PSOE ningún mandato para sentarse en una mesa y hablar de amnistía o autodeterminación", ha considerado.