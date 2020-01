"La tramitación del suplicatorio contra Puigdemont no debería durar más de 3 meses"

Una vez que la Eurocámara ha activado el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont y Toni Comín, primer paso para despojarles de la inmunidad parlamentaria, el expediente pasa a la comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de elaborar el dictamen que se someterá a votación en el pleno. Socialistas, populares y liberales apoyan el suplicatorio, por lo que en principio no debería tener problemas para salir adelante.

El vicepresidente de Asuntos Jurídicos es el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco (León, 42 años). Licenciado en Derecho, ha sido concejal de su ciudad y senador y ocupa la secretaría de Cultura y Deportes en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En una entrevista con EL ESPAÑOL, García del Blanco explica los siguientes pasos en el procedimiento.

¿Cómo ha vivido la entrada en el Parlamento como eurodiputados de pleno derecho de dos prófugos de la Justicia española como los señores Puigdemont y Comín?

Con la normalidad que supone el Estado de derecho y sus normas. Y la asunción de que la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE es ley, es en este caso la voz autorizada para interpretar la normativa europea. En el Estado de derecho hay que asumir a veces decisiones que nos gustan y otras que no nos gustan.

La Eurocámara acaba de activar el suplicatorio para levantar su inmunidad. El señor Puigdemont ha retado al PSOE a que vote en contra para demostrar su voluntad de desjudicializar la crisis catalana, ¿qué harán los eurodiputados socialistas?

En primer lugar, hay que explicarle al señor Puigdemont y a toda la ciudadanía que desjudicializar la vida política significa establecer cauces de diálogo, de negociación, de transacción, para evitar tener que llegar a los tribunales después de decisiones unilaterales, que es lo que hizo el señor Puigdemont con otras tantas personas durante aquellos tristes sucesos en Cataluña.

Lo que no vamos a hacer -y lo que no se puede hacer- es que una vez que hay un procedimiento en marcha, nos dediquemos a entorpecerlo. Por lo tanto, cuando llegue este expediente a la comisión de Asuntos Jurídicos, lo estudiaremos dentro de la normalidad de funcionamiento de esta comisión. Y si no se cumplen estrictamente los muy restringidos requisitos para que la inmunidad continúe, pues evidentemente votaremos a favor de levantar la inmunidad.

¿Cómo van a convencer a los eurodiputados de otros países de que apoyen el suplicatorio a Puigdemont si al mismo tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un acuerdo con Esquerra Republicana, cuyo líder está en la cárcel por los mismos hechos?

Es muy sencillo explicar que en España hay una separación de poderes, como hay en el resto de la UE. Que una cosa es la política y otra la vida judicial y el imperio de la ley y por lo tanto hay que separar las cuestiones. El señor Junqueras se presentó ante los tribunales españoles y ha asumido la sentencia. Ha tenido una actitud mucho más acorde con lo que debe ser que dos señores que han huido de la Justicia española.

Pero hay que separar las cosas. Una cosa es el objetivo de buscar soluciones políticas a lo que es un conflicto de carácter político, que ya se está larvando durante demasiado tiempo en la sociedad catalana y en la sociedad española. Y otra cosa es cumplir con la Justicia. Quien incumple la ley debe ser objeto de tratamiento en los tribunales.

¿Significa eso que el PSOE va a mantener la unidad de acción con el PP y Ciudadanos en Bruselas sobre la crisis catalana que ha prevalecido hasta ahora?

El PSOE va a mantener su posición que es la de siempre, respeto a la ley y respeto a las decisiones de los tribunales. Yo espero que el resto de grupos no tengan ningún tipo de veleidad y se mantengan en la misma posición que han mantenido aquí y por lo tanto sí: habría unidad de acción.

Ya vemos que otros grupos van por libre y no necesariamente los independentistas catalanes. Hemos visto cómo la extrema derecha española ha planteado un recurso contra el presidente del Parlamento Europeo. Ese sería un mal camino porque lo que tenemos que hacer ahora, mucho más que nunca, es reforzar la institucionalidad, tanto en España como en Europa.

¿Hasta qué punto ha calado el relato de los secesionistas catalanes en la Eurocámara? ¿Ve algún riesgo de que el suplicatorio contra Puigdemont se rechace?

Es bien conocida la acción de propaganda del independentismo catalán en el exterior. Durante demasiado tiempo, probablemente sin una contestación adecuada. Pero en cualquier caso, y pese a dudas y matices, yo creo que está fuera de lugar plantear que en España no funciona el Estado de derecho. Los tribunales son independientes y tienen todo el derecho del mundo a juzgar aquellos casos que se les ponen encima de la mesa y que suponen un incumplimiento de la legislación española. Yo en ese sentido tengo toda la confianza.

Quiero ser lo suficientemente prudente como vicepresidente de la comisión de Asuntos Jurídicos para retrotraer la decisión definitiva al estudio del expediente. Pero sólo se me ocurren circunstancias muy extremas que pudieran evitar que se levantara la inmunidad. No estamos hablando de hechos que cumplan estos requisitos. Estamos hablando de hechos cometidos mucho antes de que el señor Puigdemont y Comín fueran eurodiputados.

¿Espera usted que los socios de coalición de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, apoyen levantar la inmunidad?

Eso tendría que preguntárselo a ellos. No me corresponde a mi. En todo caso, Podemos como tal no tiene representantes en la comisión de Asuntos Jurídicos. Luego ya veremos en el pleno.

¿Pero deberían votar lo mismo en el pleno Unidas Podemos y el PSOE por solidaridad de coalición?

Eso, como le digo, se lo tiene que preguntar al grupo de Unidas Podemos, teniendo en cuenta que una cosa es el Gobierno de España y otra la representación de cada uno de los partidos en el Parlamento Europeo, de la misma forma que ocurre en algunas comunidades autónomas o en algunos ayuntamientos. La coalición no prejuzga el comportamiento en otras cámaras o en otros ámbitos. Yo no sé lo que harán y en todo caso tendrán que explicarlo ellos.

¿Una vez activado el suplicatorio cuáles son los pasos más inmediatos?

Ahora el suplicatorio se tendrá que adjudicar, lo que se hace por estricto turno de llegada, a un ponente de la lista de ponentes permanentes que tiene la comisión de Asuntos Jurídicos para este tipo de casos. Ese ponente tiene que redactar una propuesta. Probablemente, porque se hace en todos los casos, se dé audiencia a las personas que están implicadas. Después de la audiencia se elaborará un informe definitivo y eso se trasladará al pleno del Parlamento, que tiene que votar sobre si levantar la inmunidad o no.

¿Cuánto calcula usted que puede durar la tramitación del suplicatorio? ¿Puede alargarse hasta un año, como se dice en el Parlamento, por ser un tema de tanta carga política?

No encuentro ningún motivo para que se alargue tanto. Es verdad que cada uno de los miembros del Parlamento Europeo tiene la sensación, y es inevitable, de que sus asuntos son los más importantes y los más politizados. Pero aquí hay de todo y hay debates muy importantes en los Estados miembros que acaban por trasladarse también al Parlamento Europeo: es muy importante para los miembros de ese país pero no tan importante para los demás. Todo hay que relativizarlo. Yo no encuentro ninguna causa por la que debiera ralentizarse el procedimiento. No calculo que vaya más allá de entre dos o tres meses, eso sería lo razonable. Es verdad que aquí no hay matemáticas, pero eso sería lo razonable.

¿Por qué todo el procedimiento se realiza a puerta cerrada?

Porque hay que garantizar los derechos individuales de las personas que están implicadas. Porque además se trata en muchos casos con datos personales. Es lo que está previsto en el reglamento y es lo que se hace en todos los casos sobre inmunidad.

¿El levantamiento de la inmunidad a Puigdemont por parte de la Eurocámara puede facilitar que Bélgica acepte la euroorden y le entregue a España?

Lo desconozco. No existe ninguna relación directa entre una cosa y la otra. Entiendo que la inmunidad lo único que hace es dar una protección en un determinado momento y cuando se levanta te pone en la situación de cualquier ciudadano normal en circunstancias similares. No sé si eso influirá en los juzgados belgas o no. En cualquier caso, lo que tiene que hacer a partir de que se levante la inmunidad el Tribunal Supremo es volver a emitir la euroorden. Y esperemos que funcione con más celeridad que hasta ahora.