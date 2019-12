Los 7 pasos en falso en Bolivia que han convertido a Sánchez en 'podemita' para media Latinoamérica

En Bolivia no se habla de otra cosa. España, metida de lleno en la crisis diplomática que el Gobierno interino de Jenaine Áñez abrió con México cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio asilo al huido Evo Morales. España colaborando con los exministros acusados de sedición y terrorismo, que formaban parte del Ejecutivo del líder cocalero que se convirtió en mandatario y no salió del puesto hasta que le pillaron haciendo trampas en las elecciones. España, implicada en una operación encubierta que "viola la soberanía" boliviana, que busca "sacar" a los implicados... y todo porque "están muertos de miedo" por lo que sepan Juan Ramón Quintana o Héctor Arce de los pagos a Podemos.

¿De verdad España se ha metido en esta crisis diplomática? Como mínimo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado siete pasos en falso que lo han convertido en podemita para media América Latina. Por un lado por los hechos confusos del viernes por la tarde; y por otro, aunque conjuntamente, por su alianza con Pablo Iglesias.

Estos son los indicios que acusan al Gobierno de Sánchez:

1. Una visita intempestiva de una encargada de Negocios a una embajadora, pero en su residencia, no en la legación oficial.

2. Una escolta de "cuatro o seis hombres con la cara cubierta y presuntamente armados". El Gobierno boliviano ha tomado este acto como un "avasallamiento" de su soberanía.

3. Si la visita de Cristina Borreguero a Teresa Mercado era "de cortesía", como alegó el Ministerio español de Exteriores, ¿por qué tanta escolta?

4. Si el encuentro era oficial, y de ahí la protección con policías españoles sobre suelo boliviano, ¿por qué se celebraba en la residencia y no en las oficinas de la Embajada?

5. En todo caso, ¿por qué el exministro de Evo Morales perseguido por terrorismo y sedición, Juan Ramón Quintana, se asoma al patio de la residencia mexicana donde ha recibido refugio "precisamente cuando llegan los dos coches oficiales de España"?

6. Los agentes españoles se negaron a identificarse y trataron de escapar del escenario a la carrera.

7. Y si no hay nada que extraño en todo el incidente, ¿por qué Margarita Robles, encargada de Exteriores en funciones, anuncia que mandará un funcionario a La Paz para "investigar" lo sucedido?

Posibles explicaciones

Pero los mismos hechos y las mismas imágenes que ya hemos visto todos pueden ser simplemente una confusión. Efectivamente, dos vehículos oficiales de la Embajada de España se acercaron a La Rinconada, una urbanización de lujo en el sur de La Paz, y dentro viajaba la encargada de Negocios de nuestro país en Bolivia, Cristina Borreguero. Sí, iba acompañada de agentes de seguridad de la Policía española. Y es cierto que iban a la residencia de la embajadora mexicana, Teresa Mercado.

Tiene sentido que la encargada de Negocios, ejerciendo de número uno de la Embajada -ante la ausencia de titular-, sea escoltada. Y más camino de la residencia de la embajadora de México, un país en conflicto con Bolivia por haber dado refugio a varios exministros de Morales, con órdenes de detención por delitos de terrorismo y sedición. Y todo en un país que hace sólo mes y medio estaba inmerso en el caos de una crisis política que hizo huir al expresidente.

Bolivia advierte que la Embajada de España ha faltado a su soberanía

Pero algo estará mal hecho en todo esto si el propio departamento que hoy dirige interinamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, no da explicaciones más allá de que va a enviar a un funcionario a La Paz para "investigar" lo sucedido.

México contra Bolivia

Porque se ha abierto una auténtica crisis diplomática "entre dos países hermanos", según explica Mery Vaca, periodista boliviana que trabaja en La Paz. "A Bolivia no le conviene que esto vaya a más", añade, "porque España es nuestro valedor ante la Unión Europea, y fue gracias a Europa y a la OEA que se reconoció internacionalmente este Gobierno interino".

Jenaine Áñez gobierna el país andino desde que el 12 de noviembre Evo Morales huyó a México, donde López Obrador le dio cobijo. No sólo político, sino amparo ideológico, moral e internacional. La actitud del presidente del país norteamericano, al cumplir el primer año de su mandato, ha abierto una brecha enorme con el Ejecutivo interino boliviano. De hecho, según ha podido saber este periódico, México está preparando una demanda contra Bolivia en la Corte Penal Internacional (CPI) por "injerencias diplomáticas" y "asedio a sedes soberanas".

¿Y esto por qué? Porque López Obrador considera que la seguridad redoblada en torno a su Embajada en La Paz es un "asedio". Sin embargo, el ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, asegura que "fue la propia embajadora la que nos pidió redoblar la seguridad".

Andrés Manuel López Obrador, durante la toma de posesión como presidente de México. Reuters

Que el Gobierno interino de Bolivia esté "protegiendo" a la embajadora mexicana ya suponía una tensión diplomática entre ambos países. Porque dentro de la residencia de la embajadora Mercado se refugian nueve exministros y exaltos cargos del antiguo Gobierno de Morales, entre ellos el citado Quintana -predecesor de Murillo en el cargo- y Nicolás Laguna, el exdirector general de Agetic -la Agencia Estatal de Tecologías de la Información-. Son las dos personas más pretendidas, junto al ex procurador general Héctor Arce, "porque ellos tienen toda la información interna del Gobierno Morales".

¿Dinero para Podemos?

Y eso, en términos de España significaría "datos sobre la posible financiación de Podemos". A eso se refería el delegado para la comunidad internacional y expresidente del país, Jorge 'Tuto' Quiroga, cuando decía este domingo que "España tiene complejo de James Bond", después de asegurar el sábado que en el Gobierno de Madrid "están muertos de miedo" y exigía a Pedro Sánchez que asumiera "su responsabilidad" porque el incidente "no fue un desliz".

Pablo Iglesias le regala la camiseta del Real Madrid a Evo Morales.

La clave estaría en esas personas. Según los expertos y periodistas consultados por este periódico, "la relación entre Pablo Iglesias y Evo Morales siempre fue de hermandad". Pero de ahí a que el exmandatario andino haya entregado dinero, media un abismo. Quiroga sí lo tiene claro: "Hubo un dinero que le robaron a los bolivianos" y tanto Quintana como Arce y Laguna "podrían estar en posesión de información" que "asusta a los colonizadores criminales" y "no les conviene que salga a la luz".

Algunas informaciones han llegado a vincular a la consultora política Neurona con esos pagos, pero nadie ha presentado pruebas y fuentes oficiales de Podemos aseguran a EL ESPAÑOL que no las hay: "No hay relación, simplemente una colaboración puntual" de Juan Carlos Monedero, fundador del partido pero hoy desvinculado de su dirección.

La Argentina peronista

Pero la crisis diplomática alcanza ya a un tercer país. Evo Morales mantuvo este domingo una reunión con los dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) en Buenos Aires, para elegir candidato en las presidenciales de la próxima primavera. Un encuentro que se iba a celebrar en la frontera con Bolivia, pero que fue trasladado hace 10 días por "prudencia".

Y es que a los pocos días de llegar a Argentina, el pasado 11 de diciembre, Morales fue conminado a no ejercer actividades políticas en el país. El nuevo Gobierno peronista había recibido una protesta formal de Washington, entregada en nombre del Departamento de Estado por la ministra consejera Mary Kay Carlson y el consejero político, Chris Andino, en una reunión en la misma Casa Rosada con el secretario argentino de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el futuro embajador ante la Casa Blanca, Jorge Argüello.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner celebran la victoria. EFE

El Ejecutivo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está dando una de cal y otra de arena. Al mismo tiempo que respondió a EEUU que Morales tiene estatuto de refugiado, ya que permanece en Argentina desde entonces. Y que por esta razón, es libre para expresarse "como un argentino más", según fuentes conocedoras citadas por Infobae, le pidió esta rectificación al expresidente boliviano.

Eso sí, Fernández dejó muy claro quiénes son sus aliados en la región: a su toma de posesión como presidente, el pasado 11 de diciembre, invitó a Morales y no a la presidenta interina -y legítima constitucionalmente- de Bolivia, Jeanine Áñez.

España y la UE

América Latina está viviendo un periodo convulso, con cambios de Gobierno que significan cambios de signo ideológico y redimensionamientos de las alianzas. Bolivia era el país fuerte del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), aliado estratégico de la Venezuela chavista hasta hace dos meses. Y ahora se ha integrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), demonizada por Nicolás Maduro.

Abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras firmar el acuerdo de Gobierno que han alcanzado sus respectivas formaciones. EFE

El viaje contrario ha hecho Argentina, que presidía el conservador Mauricio Macri hasta hace 15 días y hoy ha vuelto a manos del peronismo kirchnerista. Hace un año, era López Obrador, 'AMLO', en México quien viraba a la izquierda y Jair Bolsonaro en Brasil quien lo hacía a la derecha, con los consiguientes reajustes de vecindad... como los de la Colombia de Iván Duque, de vuelta al uribismo tras dos mandatos de Juan Manuel Santos.

En todos estos movimientos ha estado presente España, como avalista ante la Unión europea de las nuevas realidades en el continente. Jenny Callisaya, periodista boliviana lo ve cristalino: "España fue clave para pacificar Bolivia hace mes y medio, creo que las palabras gruesas del Gobierno de mi país han sido para poner un cordón y que lo que quiera que ha pasado se quede ahí".

María Cruz Bayá, líder de Primero La Patria, y activista democrática boliviana. ADP

Pero lo que está claro es que algo fuera de lo normal ha pasado. La líder indígena María Cruz Bayá cree que "no tiene sentido esta tensión diplomática ni que España se involucre en un asunto así". Si no está el embajador no está, y la encargada de Negocios es la número uno, ¿por qué se ve con la embajadora mexicana en la residencia y no en las oficinas? Y si la visita es "de cortesía", como aduce Exteriores, ¿por qué Borreguero iba acompañada de cuatro o seis agentes encubiertos?

"Lo que es evidente", explica Callisaya es que "no quisieron identificarse y quisieron huir con los coches cuando la Policía boliviana les dio el alto". Y que la visita española se producía "precisamente a la legación diplomática en la que se esconden hasta nueve ex altos cargos de Morales", de los cuales "al menos cuatro tienen una orden de arresto previa a que se refugiaran allí".

El Gobierno interino quiere juzgar por terrorismo y sedición al exministro Quintana; a la exministra de Culturas, Wilma Alanoca; al exprocurador Héctor Arce; y al exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez Mamani, por montar una emboscada contra una caravana que se dirigía a La Paz a protestar contra Morales durante los altercados que siguieron al pucherazo.

Bayá, que batalló contra "la dictadura de Morales" y en defensa de "la Constitución boliviana", llama la atención a España, para que salvaguarde su posición privilegiada: "Ya son tres países implicados en esta crisis diplomática". A saber, México, Argentina y España. "Y mientras Morales está maniobrando para volver, en Venezuela se acaba el mandato de Juan Guaidó: el populismo de izquierdas quiere tomar todo el continente".