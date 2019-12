La plataforma Soria ¡Ya! entrará en política si no hay un cambio "radical"

La plataforma Soria ¡Ya! ha advertido de que dará un paso adelante en la política si no hay un cambio "radical" en su balance del año 2019, año en el que el movimiento de la España Vaciada ha conseguido representación en el Congreso a través de Teruel Existe.



"Creemos que no es productivo que haya un partido por provincia, pero la realidad es que hay un centralismo espantoso en Madrid. Si un problema no está en el Congreso o en el Senado no existe. Si no hay un cambio radical en la política, que no parece que lo vaya a haber, nos tocará dar un paso adelante a nosotros y a otros territorios", ha afirmado en declaraciones a EFE una de las portavoces del movimiento ciudadano, Vanessa García.



García espera que se forme Gobierno y Teruel Existe pueda ser la voz en el parlamento de la España Vaciada en asuntos como internet de calidad para todos, fiscalidad diferenciada y la ley de desarrollo rural, entre otros asuntos.



"Todos los sorianos tenemos que unirnos. Hacer una organización fuerte en toda la provincia. De esta forma nadie decidirá nuestro futuro", ha reclamado García cuando se ha cumplido un año de la manifestación de la "Gran Inocentada", que tuvo repercusión mediática nacional y fue el pistoletazo de salida para organizar, junto con Teruel Existe, la manifestación de la "Revuelta de la España Vaciada".



García ha avanzado, de cara al futuro 2020, que llevarán a cabo movilizaciones y reuniones productivas porque no quieren perder el tiempo con "buenas palabras" o "más promesas incumplidas".



Además ha resaltado que, con la manifestación en Madrid de la Revuelta de la España Vaciada, secundada por 90 plataformas, colectivos y asociaciones de 22 provincias, se puso de manifiesto que Cataluña no es el único problema territorial de España.



Ha recordado que el 24 de junio se constituyó la Coordinadora de la España Vaciada en una reunión en la Casa de Soria en Madrid y en agosto se reunió con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en lo que fue la primera toma de contacto a nivel nacional con todos los partidos políticos.

En esta reunión, uno de los portavoces de la Soria ¡Ya!, Fernando Arévalo, le lanzó una pregunta al presidente en funciones que no supo contestar: "¿Sabe usted cuanta gente vive en la provincia de Soria?". "Evidentemente lo desconocía por completo y esta es la realidad en las altas esferas", ha lamentado.



En Soria hay empadronadas 88.636 personas, según cifras oficiales de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2019, frente a los 151.000 habitantes que tenía a mediados del siglo XX.