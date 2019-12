JxCAT se rebela contra el protagonismo de Aragonès (ERC): "No será 'president' si inhabilitan a Torra"

Con todos los focos mediáticos puestos en ERC por su negociación con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez, JxCAT reclama su sitio y amenaza con elecciones en 2020. Y lo hace dejando patente la brecha existente entre el independentismo a cuenta no solo de su nulo protagonismo en las negociaciones, sino también del relevo de Quim Torra ante su inhabilitación.

La creciente relevancia del vicepresident Pere Aragonès, que ha liderado el acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat con los comuns y es parte del eje vertebrador de las negociaciones con los socialistas, ha hecho que Torra desconfíe de él y planee cambios en el Govern. Y todo para evitar que asuma la presidencia de la Generalitat cuando sea inhabilitado por el Tribunal Supremo.

Ante estos movimientos, ERC ya ha advertido a JxCAT que la respuesta a la inhabilitación debe de ser "consensuada" y les ha recordado que la existencia de un acuerdo de Govern que "tenemos que poder respetar". Así lo dejó claro este viernes la portavoz adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, que puso de relieve que desplazar a Aragonès de la sucesión es incumplir todos los pactos a los que han llegado hasta ahora. "Tenemos que poder defender los derechos de todos", remarcó. Incluido el de Pere Aragonès.

Elecciones en septiembre u octubre

Frente a esto, desde JxCAT envían un claro mensaje: el sustituto de Torra debe ser alguien de JxCAT y no de ERC y si no es así, habrá elecciones en 2020. El diputado de JxCAT en el Congreso, Ferran Bel, prevé que antes del verano el Supremo ratifique la inhabilitación de Torra y que ello abocará a Cataluña a unas nuevas elecciones en septiembre o en octubre de 2020 ya que no ve ninguna posibilidad aritmética en el Parlament de elegir a un nuevo presidente sin pasar por las urnas.

En una entrevista en Europa Press, Bel ha reconocido que si Torra es inhabilitado la presidencia pasaría de manera automática a Aragonès, de ERC, algo que en las filas de JxCAT ni se plantean. "Estoy seguro de que ERC no querrá aprovecharse de una sentencia judicial para presidir, aunque sea de forma provisional o temporal, la Generalitat", ha afirmado Bel, que considera que tanto Torra como Aragonès deben abordar esta cuestión cuanto antes.

"JxCAT es la fuera más votada"... en 2017

Sobre el acuerdo de Govern entre ERC y JxCAT, Bel recuerda a los republicanos que la presidencia "corresponde a la fuerza más votada", es decir, JxCAT. Y eso fue en 2017. Ahora, dos años después, ERC tiene más músculo electoral y ha mejorado de manera exponencial sus resultados. Tanto, que en las dos últimas elecciones generales, las de abril y las de noviembre, los de Oriol Junqueras han sido la formación más votada y los potenciales socios preferentes, tras Unidas Podemos, del PSOE.

Como posible solución, Bel propone que JxCAT nombre a un vicepresidente de su espacio político, una especie, ha dicho de "conseller en cap", pero deja claro que esto corresponde decidirlo a los partidos y al Govern.