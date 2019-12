Podemos se acerca al Rey al calor del Gobierno: "Ha rectificado su discurso, con mejor olfato político"

la llegada inminente de Pablo Iglesias al Gobierno, de la mano de su número dos, Irene Montero y otros actores de Unidas Podemos, ya está moderando el discurso de la formación morada. De lo abiertamente republicano a lo agresivamente antimonárquico, Podemos ha pasado, tras este Mensaje de Navidad en vísperas de la investidura de Pedro Sánchez, a elogiar la "mejora" del "olfato político de Felipe VI". Así lo ha definido el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien en declaraciones a los medios de comunicación en la mañana de Navidad ha diagnosticado el discurso afirmando que el Monarca "moderó" su tono. Ese "mejor olfato político" lo atribuye Echenique a "la nueva etapa que se abre en el país". ya que, según ha insistido, "el 3 de octubre de 2017, Felipe VI ató su futuro a las derechas" cuando, dos días después del referéndum ilegal de independencia convocado por los políticos hoy condenados o fugados, el Rey defendió la Constitución y rechazó la conducta del Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para el número tres de Podemos, la alocución de ayer supone una "objetiva diferencia" con respecto a aquel mensaje del 3-O. "Frente al Felipe VI de hace dos años que decidió impulsar la idea de España estrecha y autoritaria que tienen los partidos de la derecha, ayer vimos un intento de acercarse a la mayoría de españoles". Según el dirigente morado, Felipe VI ha "rectificado" si bien no del todo ni de manera explícita, sino "parcial y sutilmente". En octubre de 2017, Felipe VI aseguró que ante la situación de "extrema gravedad" que se vivía en Cataluña era "responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones". A juicio de Echenique, el Rey tuvo menciones "tímidas" y "a su manera" para la España del futuro, pero las pone en valor, ya que significan un cambio con respecto al mensaje de 2017 cuando, según él, "decidió atar su destino a las derechas". "Un Gobierno cuanto antes"

Echenique también ha tenido tiempo para comentar la urgencia con la que Pedro Sánchez ha querido llevar las discusiones con ERC para cerrar una investidura: "Puede ser antes de Nochevieja o antes de Reyes", ha comentado el dirigente de Podemos, "nosotros creemos es que lo importante es que haya una investidura, a poder ser cuanto antes", ha insistido, "para abordar esos problemas de los que hablábamos", los que abordó el Rey en su discurso.

Si la posición de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del TJUE tendrá o no incidencia, Echenique no ha querido entrar a opinar, "no nos corresponde, si acaso debería hablar Esquerra sobre ello", ha insistido. "nosotros hemos sabido ser discretos para respetar los tiempos y las condiciones de cada uno, y si PSOE y ERC están haciendo un gran esfuerzo de entendimiento, no queremos interferir".

El diputado morado ha indicado que no sabe cómo se va a pronunciar la Abogacía, de la que los independentistas esperan "un gesto concreto" para facilitar la investidura, pero ha valorado positivamente la actitud de socialistas y republicanos para cerrar un pacto. "Están demostrando que quieren hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo. Eso nos hace confiar en que lo habrá", ha argumentado Echenique. "Porque por Podemos no habrá dilaciones, el acuerdo está prácticamente cerrado" con el PSOE.