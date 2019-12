Ayuso pide a los barones del PSOE que actúen para que la "ruptura" de España "no sea firme"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los barones socialistas y presidentes socialistas de otras comunidades autónomas "que hagan algo" para que la "ruptura" de España "no sea firme", algo que a su juicio puede ocurrir si el presidente del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, logra la investidura con apoyo de independentistas.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el centro de emergencias 112 para felicitar a los trabajadores las Navidades, la mandataria regional ha señalado que "hacía décadas" que España "no sufría una amenaza de esta magnitud".

"Les quiero pedir a otros barones socialistas, a otros presidentes de otras comunidades autónomas, como puede ser presidente Castilla-La Mancha, como pueden ser los socialistas andaluces, como puede ser también el presidente aragonés Lamban, el presidente de Extremadura, que hagan algo, que digan algo, que lo intenten, porque todavía estamos a tiempo de que esa ruptura no sea firme y que a partir de enero pensemos alguna solución", ha destacado.

La presidenta de la Comunidad ha señalado que los independentistas "jamás" habían tenido "un colega tan leal" como Pedro Sánchez que "con tal de seguir en la Moncloa les va a entregar lo que sea".

"En primer lugar porque los independentistas no engañan, quieren romper el país y quieren dinamitar nuestra convivencia, quieren instaurar una república ensoñada inexistente y por eso sus pretensiones a nadie se le escapan. Son desde hace ya muchos años. Pero jamás habían tenido un colega tan leal como es el presidente del Gobierno en funciones, que con tal de seguir en la Moncloa les va a entregar lo que sea y que está poniendo los poderes del Estado a su antojo para que esto salga", ha subrayado.

Según Díaz Ayuso, esto "no solo es humillante" sino también "es preocupante". "Desde luego nos sitúa en una situación de fractura como nunca habíamos tenido en democracia. Por eso, las comunidades autónomas que estamos garantizando esta unidad y la soberanía de todos los españoles, porque no podemos dejar que de esa manera mansa nos roben una parte de España, lo que vamos a hacer es denunciarlo en todas las instituciones. Lo haremos donde sea posible como si tiene que ser en la calle", ha asegurado.

La presidenta regional ha dicho que "no puede ser que el país esté en manos de los independentistas". "No puede ser que los políticos delincuentes estén en pocos días en la calle. No puede ser que al final los poderes del Estado y que la Justicia tengan que ser doblegadas por el presidente del Gobierno. Eso no puede ser porque España es un país garante con un Estado de Derecho", ha aseverado.

"Con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de primer orden, que son precisamente todos ellos los que nos garantizan esta libertad y seguridad a todos y que esos poderes del Estado, empezando por la Justicia, pretenda el presidente del Gobierno en funciones utilizarlos para su pacto es algo que es intolerable y que no se ve ningún país democrático", ha concluido.