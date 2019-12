Casado: "Sánchez no va a romper con Podemos y no quiere nada del PP que no sea la abstención"

Los rostros serios, circunspectos, con los que el candidato a la investidura designado por el Rey, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, han arrancado su reunión servían como adelanto de lo que estaba por venir. Tras apenas cuarenta minutos de reunión, así lo ha certificado el dirigente popular, posteriormente, en rueda de prensa: "Nadie entendería que el PP facilitase un Gobierno comunista con Podemos".

Casado ha explicado el contenido del encuentro reiterando, por activa y por pasiva, su negativa a apuntalar la investidura de Sánchez. ¿El motivo? El socialista "no va a romper con Podemos y no quiere nada del PP que no sea la abstención", ha incidido Casado. "Solo se nos ha planteado la oferta de que nos abstengamos. ¿Esta es la única oferta que se hace al PP? Hasta 5 veces se lo he preguntado y me ha dicho que sí".

Sin embargo, no todos son noes por parte de los populares. Sobre la mesa, hasta once acuerdos de pactos de Estado para garantizar la gobernabilidad de España. Siempre y cuando consiga ser investido, claro. Y la vía para lograrlo, según opina Pablo Casado, puede pasar por no depender de ERC y sin tener que llegar a la claudicación del PP: a través de Ciudadanos.

Las alternativas a ERC

A ojos populares, existen dos alternativas. Una: un gobierno en solitario del PSOE con los apoyos que ya intentó en 2016 -Unidas Podemos y Ciudadanos-. Dos: un gobierno en solitario con apoyo de los partidos de izquierda y regionalistas, con la abstención de los de Arrimadas. "La responsabilidad del PP es darle salida al callejón en el que se encuentra Sánchez. Y tiene estas dos", ha detallado.

"Sánchez ya ha unido su destino a Podemos pero yo lo que le he planteado hoy es no unirlo a ERC. Aún está a tiempo. Tendemos la mano a la estabilidad, responsabilidad y gobernabilidad, pero no podemos apoyar un gobierno con Podemos porque el PP no tiene que ver nada con esa propuesta", ha manifestado Casado. "Nos lo tomamos casi casi como un insulto que hagamos vicepresidente a un partido comunista y populista".

Casado aduce que no se trata de un tema "personal", sino que sería "letal para España y un suicidio para el partido, pero lo segundo es más irrelevante". "Nadie en España entendería que el PP facilitara un gobierno con Podemos. Sería como pedirle a Pedro Sánchez que facilitara un gobierno del PP con Vox en la vicepresidencia", ha ejemplificado.

Así, y tal y como lo ve el líder de la oposición, el candidato a la investidura "sólo está esperando el certificado de la cárcel para lacrar el acuerdo que, libre y voluntariamente, ha elegido, que excluye al PP y, por eso, lleva evitando el contacto desde hace un mes".