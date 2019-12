Batet rechaza cordones sanitarios pero defiende tener "relaciones distintas" con Vox

Este martes el cordón sanitario de PSOE y Unidas Podemos a Vox en la Mesa del Congreso no funcionó. Los de Abascal lograron una vicepresidencia cuarta y dejaron fuera a Ciudadanos dando una mayoría contundente a la izquierda en este órgano. Ante las negociaciones para excluir a la formación de extrema derecha de la Mesa, su presidenta, Meritxell Batet, considera que "en democracia no es sano" poner cordones sanitarios aunque reconoce que hay partidos, en clara referencia a Vox, con los que hay que tener "una relación distinta".

En declaraciones a la Ser, Batet explica que esta relación debe ser diferente respecto a la de otros partidos porque "cuestionan valores superiores del ordenamiento jurídico" como la libertad, la justicia o la igualdad.

Sobre la investidura, Batet ha abogado por una investidura "cuanto antes", aunque ha admitido que ve "complicado, pero no imposible" que se pueda producir antes de Navidad. Ha considerado que "sería ajustado" convocar un pleno de investidura para antes del 25 de diciembre, aunque lo ve "posible". "Antes de Navidad sería lo ideal. Voy analizando los tiempos y es verdad que es complicado. No es imposible pero tendrían que cuadrar muchas cosas que ahora no se si están en condiciones de cuadrar", ha señalado.

Si no, Batet apunta que la investidura tendrá que producirse después del periodo navideño, pero "con rapidez", ya que entiende que el Gobierno lleva mucho tiempo en funciones y la ciudadanía necesita un Ejecutivo que afronte retos acuciantes.

Además, la presidenta del Congreso se ha manifestado favorable a que el candidato a la Presidencia acuda a la investidura con los apoyos cerrados. "Creo que sería bueno que el candidato vaya con los votos asegurados, con la seguridad de que va a prosperar la investidura", ha apuntado.