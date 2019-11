Borrell ataca a ERC por no ser "un partido progresista" y pide al PP que se abstenga

"Es lo que hay". Conformándose, sin mostrarse satisfecho con la opción del apoyo de ERC para la investidura del PSOE, Josep Borrell ha marcado ese camino como el único posible porque el Partido Popular no facilita con su abstención el Gobierno socialista.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, que cesa este mismo viernes de su cargo para convertirse, a partir del domingo, en alto representante de la UE para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), ha afirmado que ERC, con estos comportamientos no lo llamaría progresista. El nacionalismo irredento está en las antípodas de una posición progresista".

Sus declaraciones, en Onda Cero, chocan con las de Carmen Calvo que calificó a la formación presidida por Oriol Junqueras como un "partido histórico con el que tenemos muchas cosas en común".

Borrell se ha mostrado abierto a otras opciones: "Habrá que ver si lo quiere hacer algún otro. ERC hará lo que le parezca conveniente pero independientemente de sus razones lo importante es que España necesita un Gobierno". Ha asegurado que actualmente no existen más posibilidades: "En situaciones de monopolio los precios suben, cuando hay alternativas los precios bajan". Y ha preguntado: "¿Por qué el PP, que tanto se queja de que los independentistas tengan una influencia decisiva, no la facilita?".

"Si no se quieren repetir las elecciones hay que investir un gobierno y para eso hace falta que alguien se abstenga, si el PP no lo quiere hacer, habrá que ver si lo quiere hacer algún otro. Nos gustará más o menos, pero es lo que hay", ha afirmado, asegurando que no hay que "no buscar tres pies al gato".

Ha reconocido que la situación política que se vive en España es "anómala"porque la investidura depende de la posición que tome partido independentista que tiene a su líder condenado por sedición.

Sus funciones en el Ministerio del Exterior las asumirá de manera temporal la titular de Defensa en funciones, Margarita Robles.

La nueva Comisión Europea empieza su mandato con un mes de retraso sobre lo previsto y Borrell ha apurado hasta el último momento su pertenencia a un Gobierno que, por estar en funciones, no puede hacer nombramientos, tampoco de ministros.