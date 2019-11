Puigdemont se queja de que el Tribunal de Cuentas le llama 'Don' y no 'Muy Honorable Señor'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado al Tribunal de Cuentas de hacer "política hasta en los sobres que envía" después de que en enero le trataran como 'Muy Honorable Señor' y ahora como 'Don' en la notificación en el que le citan el 28 de enero de 2020 por los gastos del 1-O.

"Para ellos, en enero de este año yo era 'muy honorable señor'. Ahora, en noviembre me llaman 'Don', que es más castizo. No descarto que la próxima vez me traten de 'Caballero', que en Madrid se lleva mucho", ha ironizado en un mensaje en Twitter.

El Tribunal de Cuentas también ha acordado citar al exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Lluis Puig, Meritxell Serret y Santi Vila para fijar la liquidación provisional de los gastos del 1-O.