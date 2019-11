El ataque machista de Podemos: llama "guapa" a una concejal y se burla del alcalde por recriminárselo

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, se ha dirigido a la consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, la edil del PP María Navarro, con la expresión "oye guapa", mientras le rebatía sus argumentos en un debate económico.

Tras ese calificativo, el alcalde, Jorge Azcón (PP), le ha pedido que retirara esa palabra. Si hubiera sido otro concejal el que se hubiese dirigido en este salón de plenos a una mujer, a grito pelado, diciéndole guapa, menudo pollo estaría montando, pero como lo ha dicho usted le parece que es estupendo", ha asegurado Azcón.

"Le doy la palabra no para que hable cuando le dé la gana, si no para permitirle que quede bien y retire lo de guapa porque eso si que es machista". Sin embargo, el edil de la formación morada se ha negado a retirar el comentario y ha aprovechado su turno de palabra para llamar "guapo" al regidor zaragozano, en un tono de burla: "Mire guapo, alcalde, no lo retiro". Tras el incidente, el alcalde ha decidido retirarle la palabra: "Vale, hasta aquí ha llegado el debate".

Cs: "Es muy grave"

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha calificado como "muy grave" lo ocurrido este miércoles. "Esa actitud no se puede permitir en el salón de plenos", ha añadido. Fernández ha considerado que el machismo se tiene que atacar por "todos los frentes" y ha confiado en que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir.

En este sentido, y con el “oye, guapa” todavía reciente, PP y Ciudadanos han aprovechado para presentar una moción conjunta para rechazar “toda forma de machismo, ya sea de palabra u obra”.

En el texto, además de rechazar el machismo, se defiende la idea de que la Casa Consistorial es un “espacio libre de desigualdades, de respeto y libertad de opinión sin desprecio a las mujeres que ocupan un cargo público”.

Rivarés: "Reconozco mi torpeza"

Rivarés ha lamentado haber ofendido a María Navarro, y ha retirado finalmente su comentario, que ha calificado como "coloquial". Así, ha afirmado: "Si se ha sentido ofendida la señora Navarro por mi expresión coloquial llamándole guapa en el pleno de esta mañana, retiro el comentario y reconozco mi torpeza". Rivarés ha explicado que en el fragor del debate plenario ha cometido el error de utilizar una expresión coloquial, "que en absoluto tenía tintes machistas ni pretendía menospreciar la condición de la señora Navarro".

Además, el portavoz de Podemos ha subrayado que su condición contraria al machismo y a favor de la igualdad de las mujeres "está totalmente demostrada" y que un desliz de este tipo no puede empañar su trayectoria en este terreno, como pretenden transmitir los grupos de la derecha y sus medios de comunicación afines.

Para el grupo de Podemos, "está claro que el alcalde Azcón y los integrantes de su gobierno de la derecha radical están levantando una polvareda por un hecho nimio, con la que pretenden ocultar el verdadero sentido del debate plenario de este miércoles, en que han quedado en evidencia de nuevo los recortes sociales aplicados por el gobierno PP-Cs y Vox, además de la incompetencia de la concejala María Navarro como gestora de la hacienda municipal".

PP y Cs, "junto a sus colaboradores mediáticos, también están magnificando el desliz para ocultar el hecho de que van de la mano con Vox", una fuerza política que esta misma semana ha impedido la declaración municipal conjunta de todos los grupos a favor de las mujeres víctimas de violencia por negarse a reconocer la existencia de esta violencia machista, han indicado en una nota de prensa.