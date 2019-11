Arrimadas ve "legítimo" que Vox tenga un puesto en la Mesa del Congreso ante el veto de PSOE y UP

A menos de una semana para la constitución de las Cortes, las formaciones negocian in extremis un puesto en la Mesa del Congreso. Tanto PSOE como Unidas Podemos quieren hacer un cordón sanitario a Vox para que la formación de ultraderecha no tenga representación. Si bien el PP ha dejado claro que no participará en ese aislamiento a los de Abascal, Ciudadanos se suma a ello y considera "legítimo" que Vox esté en la Mesa.

"Sánchez lo que quiere es echar a Vox para meter a un partido nacionalista. Y eso no lo vamos a permitir", ha afirmado la portavoz de la formación naranja, Inés Arrimadas, en Onda Cero. "Eso de vetar a Vox y hacer una ola a Bildu es algo que los españoles no entienden", ha continuado para remarcar que "hay que tener mucha cara" para excluir al partido de extremaderecha "mientras negocias con Bildu los presupuestos en Navarra".

Arrimadas cree que el PSOE "tiene que de dejar de decir a los demás que no son partidos dignos de estar en las instituciones" y considera "legítimo" que Vox pelee por estar en la Mesa. Eso sí, deja muy claro que Ciudadanos no defenderá a un partido que no sea el suyo y quien quiera estar en la Mesa del Congreso negocie sin contar con ellos. "Nosotros vamos a seguir luchando por tener un hueco en esa mesa", ha dicho, a pesar de sus 10 diputados, cifra que cree suficiente para lograr este propósito. "Hay partido que con menos representación han tenido hueco", ha recordad, en clara referencia al PNV.

La "rendición" de Ciudadanos

Sobre la investidura, Arrimadas está convencida de que el PSOE quiere "la rendición" de Ciudadanos a toda costa e insiste en una gran coalición. En caso contrario, su posición será clara. "No vamos a comprar las mentiras de Sánchez. A un Gobierno que dependa de los nacionalistas diremos que no", asegura Arrimadas, que defiende la existencia de "una alternativa amplia" en el Congreso para pactos de Estado y aprobar presupuestos.

Ante esto, pide a Sánchez "que rectifique" y apunta que si pacta con Unidas Podemos y los independentistas será algo que no se le podrá perdonar. "Ya está bien. Hay una alternativa. Cumpla con su palabra y siéntese a negociar", exige. "No he visto una persona que dé más bandazos y diga más mentiras que el señor Sánchez", ha recalcado recordando que antes de las elecciones el líder del PSOE aseguraba que "no podía dormir" si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente. Por el momento, Arrimadas no se reunirá con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, hasta después de la constitución de los grupos.

La portavoz de Cs confirma su candidatura a presidir el partido y es optimista. "Creo que tengo mucho apoyo. Me siento confiada, pero no lo doy por hecho". También ha revelado que va a haber cambios en el partido, pero no ideológicos. "La ideología de mi partido me representa 100%,es un partido de centro, liberal, con alma social, regenerador y constitucionalista, no creo que el ideario deba cambiar".