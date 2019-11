Bildu recuerda a Ernest Lluch en el aniversario de su asesinato por ETA: "Un hombre de paz"

Fa 19 anys ETA ens va deixar sense un lluitador, exemple d'humanitat, i defensor del diàleg com a base per a la convivència.



Continuem amb la nostra lluita: "dur la màxima llibertat, la igualtat i fraternitat possible a la societat".



Ernest Lluch, sempre en el nostre record. pic.twitter.com/dau5iJKfF4