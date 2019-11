Montero 'prefiere' el PNV al nacionalismo catalán: "Es de derechas, pero protege derechos sociales"

"El PNV, que es un partido de derechas, ha entendido que si quiere gobernar debe proteger determinados derechos sociales". Son palabras de Irene Montero, número dos de Podemos, pronunciadas durante una entrevista con el youtuber vasco de 27 años Lucas Hernández para su canal Hola Julen, que cuenta con 140.000 suscriptores.

La portavoz de Podemos contrapone esa visión social del PNV con los partidos nacionalistas catalanes. "Cosa que no pasa por ejemplo en Cataluña. No siempre los partidos nacionalistas, o en concreto las derechas nacionalistas, han entendido esto. En Cataluña han hecho recortes salvajes. Y en el País Vasco se ha entendido que la Administración debe proteger, aunque seas de derechas", añade.

Hernández le pregunta a Montero por su visión del País Vasco, y ella responde diciendo que los vascos parecen ser gente "muy politizada", en el sentido de que "saben que todo es política".

El euroescepticismo de Montero

La entrevista, en la que Irene Montero pone en duda la utilidad del Parlamento Europeo, forma parte de dos vídeos de una hora y media grabados por Lucas Hernández durante los pasados días 30 y 31 de octubre, en plena precampaña de las elecciones del 10-N. Los vídeos, titulados Montero como nunca antes la habías visto e Irene Montero, lo bueno y lo malo de la política, han sido vistos en el momento de escribir este texto por unas 125.000 personas.

Sin duda otro de los fragmentos más interesantes es la conversación en torno al Parlamento Europeo. Tras una pregunta bastante confusa en la que el youtuber, que se define a sí mismo como "periodista especializado en política internacional", dice sentirse más cercano a los candidatos al Parlamento Europeo que a "los partidos estatales", Montero responde con una buena dosis de euroescepticismo.

"Todas las decisiones en Europa, todas, se toman en espacios que no han sido elegidos democráticamente" dice Montero. "Y el Parlamento Europeo está ahí para pintar la mona" añade. Tras lo cual, y dándose cuenta de lo rotundo de su frase, rectifica en parte. "Bueno, estoy siendo muy brusca". "El modelo europeo es chungo. Teóricamente, puede funcionar, pero el Parlamento Europeo no decide una mierda", remata. Poco antes, la portavoz de Podemos se ha mostrado partidaria de combinar "mecanismos de democracia representativa con mecanismos de democracia directa".

"Yo no sé disimular"

La conversación se produce en el contexto de una charla bastante caótica –más por parte del entrevistador que de la entrevistada– sobre modelos de participación democrática. "La democracia es el mejor sistema de los que se han probado en el mundo", dice la dirigente de Podemos. "Pero coño, está bastante limitada porque si mi voto no se traduce en los cambios que espero, evidentemente lo que tengo es distancia, dejo de confiar. A mí Europa no me parece el mejor ejemplo".

Las imágenes muestran también a Irene Montero grabando vídeos promocionales para Unidas Podemos, concediendo entrevistas a varios medios de comunicación y participando en charlas feministas. Montero aparece acompañada casi en todo momento por Lidia Rubio, su jefa de prensa, y muestra sus reticencias cuando su equipo le pide grabar un vídeo promocional fingiendo reflexionar mientras mira por la ventana. "Yo no sé disimular. Si reflexiono, reflexiono. Y si miro por la ventana, miro por la ventana".