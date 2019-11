¿Ha "frenado el PSOE" a la ultraderecha? El "debate" entre Ábalos y un periodista de El Español

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido que su partido "ha frenado a la ultraderecha" y ha pedido "que se reconozca la victoria" de Pedro Sánchez este domingo. "Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones", ha respondido al periodista de EL ESPAÑOL Daniel Basteiro. "¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? Es que yo no acabo de entender esto", ha insistido el también ministro de Fomento en funciones.

Ábalos ha comparecido este lunes en rueda de prensa en Ferraz en un receso de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, convocada para valorar los resultados del 10-N. En el turno de preguntas, Basteiro ha planteado al dirigente que sus objetivos en la campaña eran "ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, 'a los franquistas', como dijo Sánchez el viernes en Barcelona, y eso no se ha cumplido". Ábalos ha discrepado: "Sí se ha cumplido porque no ha sumado".

"La ultraderecha -ha expuesto Ábalos, que ha opinado que se trataba de 'una pregunta para debatir'- sólo tenía una oportunidad de compartir gobierno que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y Castilla y León. No me diga que no la hemos frenado porque el objetivo es que iban a sumar las tres".

El debate entre José Luis Ábalos y Daniel Basteiro

"Quieren relativizar una victoria"

A continuación, ha retomado su turno de pregunta Basteiro, para apuntar que "la extrema derecha ha pasado de 24 a 52 escaños", así como que "otros dos objetivos del PSOE eran un gobierno fuerte y estable y un gobierno que no dependiera de los independentistas".

"Yo quiero preguntarle -ha concluido el periodista-, ¿cómo puede garantizar un gobierno fuerte y estable que no dependa de los independentistas? ¿Buscando una solución con el PP y Ciudadanos aunque no sea una gran coalición o intentando un pacto con Podemos, que reclama una coalición, y otra media docena de partidos?. Y en segundo lugar, ¿han votado mal los ciudadanos? Es decir, ustedes llevan desde julio diciendo que no quieren elecciones y que la culpa es de los demás. Yo querría saber por qué pierden más de 700.000 votos y tres escaños mientras otros suben en votos y en escaños".

"Vamos a ver, Daniel -ha respondido Ábalos-, la pregunta no es esa. La pregunta es si los que pierden aceptan que gobierne el PSOE. ¿Lo van a aceptar? Con ese discurso, lo que quieren es relativizar una victoria y cuando uno quiere relativizar una victoria lo que hace es no reconocerla. Oiga, y yo tengo que reivindicar nuestra victoria. ¿Que no ha sido una victoria amplísima? Por supuesto. Pero frenar a la ultraderecha es frenar su acceso al poder, es no dejar que su discurso pueda ser compatible con la democracia y eso yo no lo he visto", ha zanjado el socialista.