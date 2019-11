Una cabeza de lista de Vox: "Se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro. Estoy hasta el c***"

La número uno de Vox por Cáceres al Congreso de los Diputados, Magdalena Nevado, está de "Vox hasta el c***". "Yo el día de la jornada de reflexión, se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro", afirma la cabeza de lista cacereña en un audio difundido este jueves.

En la conversación, hecha pública por ElPlural.com, se escucha a Nevado decir que "un partido es una cosa muy seria". "Es una empresa hoy en día. Y una empresa funciona por resultados, no son grupos de amigos. Yo intento llevarme bien con todo el mundo, pero esto es un juego de niños, de patio de colegio de gente aburrida que no tiene otra cosa que hacer y se dedica a mariconear y gilipollear", prosigue.

Y continúa: "Me parece muy bien que quieran quedar el día de la jornada de reflexión para comer, pero yo te voy a decir una cosa. Yo el día de la jornada de reflexión, se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro. Porque lo último que quiero es ver a un tío de Vox. Estoy de Vox hasta el c***. Quiero ver a mis perros, a mi madre, a mi marido o a nadie, irme yo sola al campo".

"No me quiero ir a comer con un grupo de Vox que además me voy a dar la vuelta y me van a poner verde y me van a dar 18 puñaladas”. Y concluye: “Yo no quiero ser presidenta de la gestora. No me interesa una mierda ser presidenta de nada”.

Espinosa: "Aquí huele a diputada"

Precisamente este miércoles, el portavoz de Vox en el Congreso visitó Cáceres. Estuvo acompañado por Nevado en un acto al que asistieron cerca de 300 personas. Allí manifestó que tiene el "pálpito" de que Vox podría arrebatarle el escaño en la provincia de Cáceres a Ciudadanos el 10-N. "Aquí huele a diputada", dijo.

"Nos hemos conocido hace seis semanas y ya he venido tres veces por aquí porque en cuanto conocí a Magdalena dije aquí hay madera y talento y se preocupa por sus vecinos y tiene visión de lo que hay que hacer porque tiene altura de miras, equipo y fuerza", añadió el portavoz parlamentario.

Gracias @ivanedlm por venir a apoyar la candidatura de @VOX_Caceres . Un honor estar a tu lado en esta noble batalla! . España Siempre pic.twitter.com/9C75chyrD3 — Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) November 6, 2019

Espinosa de los Monteros auguró que el próximo 10 de noviembre Vox "tendrá más diputados" de los 24 con los que cuenta ahora mismo y "uno de esos escaños" será para la cacereña Magdalena Nevado.