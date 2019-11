Arrimadas: "El candidato de ERC para el 10-N no es ni Junqueras ni Rufián, es Pedro Sánchez"

La diputada y cabeza de lista de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha pedido un Gobierno de Cs para "desmantelar la maquinaria del nacionalismo sin complejos", y asegura que PP y PSOE no lo harán.

Lo ha dicho este domingo en un acto de campaña en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que también han participado la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, y el candidato y diputado de Cs en el Congreso Edmundo Bal.

Arrimadas ha afirmado que el voto a Cs vale "para que los nacionalistas dejen de decidir por los españoles, para que los corruptos dejen de decidir por los currantes y para que los extremistas dejen de decidir por los moderados".

Arrimadas pide el voto a Cs para parar el nacionalismo.

La candidata ha llamado a salir a votar el 10 de noviembre porque, según ella, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont cuentan con que la gente esté "cansada" y no acuda a las urnas.

"Los que adoctrinan a vuestros hijos no se cansan. Los que roban dinero para el procés no se cansan. No se cansan de dar dinero a Toni Soler y Empar Moliner en TV3", a quienes ha acusado de insultar a los constitucionalistas en la televisión pública catalana.

"Putos perros de mierda"

También ha asegurado que en TV3 "llamaron a los Mossos 'putos perros de mierda' y no hay derecho", tras lo que ha defendido que tiene más dignidad cualquier mosso, policía nacional o guardia civil que estos colaboradores de la televisión.

Arrimadas ha sostenido que el PP dice que el independentismo ha fracasado, y le ha dado la razón, pero ha defendido que "no ha fracasado la maquinaria independentista, sigue funcionando", y que PP y PSOE no van a combatirla.

"No os van a defender como nosotros. Hemos nacido aquí", ha afirmado la candidata, que ha dicho que ella vive en Barcelona al igual que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y que ella también sufre los cortes de carreteras.

Ha destacado que "el candidato de ERC no es Junqueras ni Rufián, es Pedro Sánchez", ya que considera que el PSOE y el PP no vienen a resolver el conflicto catalán por pereza, en sus palabras.

Edmundo Bal: "Era rebelión"

Bal ha asegurado que le cesaron como abogado del Estado por negarse "a quitar violencia del escrito de acusación" para el juicio del proceso independentista, y ha apuntado que por eso acabó en Cs.

"Una frase: era rebelión", ha afirmado Bal entre los aplausos del público, que ha asegurado que se ha afiliado al partido de la verdad, que se reveló contra el nacionalismo y el pensamiento único, en sus palabras.

Ha llamado valientes a los asistentes: "Vivís en ciudades en llamas, tenéis que soportar a Torra, habláis en la lengua que os da la gana, salís a la calle a decir lo que pensáis aunque sea políticamente incorrecto aquí", ha celebrado Bal.

Lorena Roldán ha apelado a los moderados "cansados de barricadas y del Govern que no se detendrá hasta separarse del resto de España" a salir a votar, y ha defendido que la papeleta naranja es la de la libertad y la convivencia.