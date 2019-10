La presencia de PSOE, PP y Cs en la manifestación de SCC alienta el gran pacto contra el separatismo

Sociedad Civil Catalana (SCC) no se esconde. Su apuesta para Cataluña es un gran pacto constitucional entre PP, PSC y Ciudadanos tras las elecciones del 10 de noviembre. Y la gran manifestación del domingo en Barcelona, convocada a las 12:00 en el cruce del Paseo de Gracia con la calle Provenza bajo el lema "Por la concordia, por Cataluña: ¡basta!", el primero de los pasos en esa dirección.

A diferencia de otras grandes manifestaciones convocadas en el pasado por SCC, a ésta sí acudirán las tres grandes fuerzas centrales del constitucionalismo. Allí estarán representantes el PP y de Ciudadanos, como es habitual en los actos convocados por SCC. Pero también habrá representantes del PSC y del PSOE. El primero estará representado por su líder, Miquel Iceta, y el segundo por los ministros de Exteriores y de Fomento en funciones, Josep Borrell y José Luis Ábalos.

Por parte del PP estarán en Barcelona Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo, el líder del partido en Cataluña Alejandro Fernández y el secretario general Daniel Serrano. Por parte de Ciudadanos acudirán Albert Rivera, Inés Arrimadas y los líderes del partido en Cataluña Lorena Roldán y Carlos Carrizosa. También estarán allí Manuel Valls y Eva Parera.

"No es una manifestación de partidos", afirman sin embargo en SCC. "De hecho, los partidos ni siquiera estarán en primera fila. Es una manifestación de la gente. Todo español que se considere constitucionalista, demócrata y a favor de la democracia y la convivencia será bienvenido".

¿Exclusión de Vox?

La puntualización no es gratuita. La polémica de este viernes fue la supuesta exclusión de Vox de la manifestación a raíz de unas declaraciones del presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, en las que parecía descartar a la formación liderada por Santiago Abascal. "No los esperamos", fueron las palabras exactas de Sánchez Costa. Su afirmación escoció en Vox, aunque desde SCC se insiste en que ésta ha sido malinterpretada.

@Societatcc no “invita” ni deja de invitar a nadie. Convoca una manifestación y se adhiere quien quiere. Todos los defensores de la Constitución y la unidad de España son bienvenidos. — Juan Arza (@juanarza) October 25, 2019

"Nosotros defendemos el autogobierno de Cataluña, pero hay fuerzas que quieren suprimir las autonomías", afirman en SCC. "Dentro de la Constitución, sí, pero quieren suprimirlas. Si lo que quiere Vox es romper el sistema territorial constitucional o suprimir las autonomías, ésta no es su manifestación. Pero cualquier votante de Vox que cumpla los requisitos –apoyo a la Constitución y un posicionamiento claro a favor de la convivencia y la democracia– será por supuesto bienvenido".

En sentido contrario, y siempre según SCC, "cualquiera que se sitúe fuera de este marco, o que tenga un comportamiento excluyente, está excluido de la manifestación. Nosotros queremos defender la convivencia y la democracia. Pero es que apenas hemos tenido relación con Vox. No vetamos a nadie, sólo decimos que el mensaje de la manifestación es el que es".

La voluntad de exclusión define al nacionalismo. Y @Societatcc nació para combatir el nacionalismo. De ahí que no pueda ni deba excluir a ningún demócrata de sus manifestaciones.



Esta aclaración es, por tanto, imprescindible. https://t.co/x4fdpN7STe — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 25, 2019

El objetivo de SCC es repetir el éxito de la manifestación del 8 de octubre de 2017, cuando un millón de catalanes constitucionalistas salieron a la calle para plantar cara a la deriva de los líderes separatistas hacia la confrontación con el Estado.

El comunicado será leído por personalidades de SCC de las que no ha trascendido de momento el nombre, aunque también se podrán oír las intervenciones de Joaquín Almunia (PSOE), Josep Piqué (PP), Marta Rivera (Ciudadanos) y el exsecretario general del Partido Comunista, Francisco Frutos. La voluntad de no concederle demasiado protagonismo a los partidos –la organización ha pedido incluso que no se luzcan en la manifestación símbolos de partido– ha llevado a descartar las apariciones de esas cuatro personalidades sobre el escenario y a que sus intervenciones se proyecten en vídeo.

"La semana pasada hubo episodios muy graves de violencia, y el presidente Torra lo condenó tres días después y con desgana, a medias", dicen desde SCC. "En Cataluña estamos en manos de gente que actúa de forma antidemocrática. Y nosotros queremos reunir a los que apuestan por la convivencia y la democracia".