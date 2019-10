Iglesias: "Hay quien quiere decir que ha vuelto la ETA en Cataluña, pero los CDR no son eso"

Pablo Iglesias mantiene un discurso ambiguo respecto a la detención y posterior encarcelamiento de los CDR que preparaban explosivos la semana pasada y que confesaron ante el juez de la Audiencia Nacional. A pesar de haber sido acusados de terrorismo por Manuel García Castellón, magistrado de ha que dirigido la operación, el líder de Podemos pide "prudencia" a la espera de "lo que diga el juez".

El secretario general de la formación morada opina que "hay muchos muy interesados en decir que ha vuelto la ETA en Cataluña", y que "los CDR no son eso". En una entrevista en Telecinco, Iglesias ha afirmado que "llamarle terrorismo a esto es banalizar algo muy grave" y que "las víctimas de ETA, los familiares de aquéllos a los que pegaron un tiro en la sien merecen más respeto".

El discurso de Podemos sobre Cataluña es posiblemente el que mas se le atraganta al partido morado a la hora de presentarse como una formación de ámbito nacional en las elecciones generales. Desde sus inicios defienden un referéndum de autodeterminación para Cataluña "y los demás territorios en los que haya una demanda significativa". Pero lo cierto es que ya en las elecciones del 28-A el asunto sólo ocupaba unas pocas líneas de su programa.

Y es más, en las negociaciones con Pedro Sánchez para formar gobierno fue lo primero a lo que renuncio Iglesias, admitiendo "el liderazgo del PSOE en este ámbito". Pero en esta precampaña, marcada por el aniversario del 1-O, por la eventual sentencia del procés y ahora por las detenciones de los independentistas violentos, Podemos esta manteniendo una posición ambigua.

Este mismo martes, Jaume Asens, cabeza de lista en Barcelona de la confluencia con En Comú, reclamaba la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer las supuestas cargas policiales del día del referéndum ilegal en Cataluña de hace dos años. Asens es el mismo que se saltó ese "liderazgo" socialista en el asunto catalán durante su discurso del debate de investidura. Y fue uno de los abogados que ayudó a huir a Carles Puigdemont de la Justicia tras proclamar la independencia de Cataluña.

No se fía del PSOE ni de Errejón

Con todo, para Iglesias la clave está en el diálogo para hallar una solución negociada, a pesar de que en la entrevista dijera que "Torra no es santo de mi devoción ". Y en todo caso, ha advertido del "riesgo cierto" de que tras el 10-N haya un gobierno de "las tres derechas".

Sobre todo, porque "éstas son unas elecciones en las que lo único seguro es que no habrá mayoría absoluta y que habrá que ponerse de acuerdo". Su pronóstico es que "haya un Gobierno progresista de coalición con un peso proporcional a los votos que obtengamos cada uno". Sobre todo porque "los españoles no perdonarán que Pedro Sánchez los lleve por tercera vez a unas elecciones sólo porque no hayan votado lo que él quiere".

¿Y esto incluiría a Íñigo Errejón y su nuevo partido, Más País? "Nos sentaremos con quien haga falta", ha dicho, insistiendo en que "lo importante no es cómo nos llevemos los líderes políticos", sino "solucionar los problemas de la gente". Y, de nuevo, ha desafiado al PSOE y a Más País a que se definan en puntos muy concretos: la intervención del mercado del alquiler, la creación de una empresa pública de energía para bajar el precio de la luz, o la creación de un impuesto especial para los bancos.

"Porque la gente sabe que nosotros hacemos lo que decimos, no regalamos nuestros votos". Y, según él, lo que no saben es lo que van a hacer tanto socialistas como Errejón. El primero, "porque dice una cosa en campaña y luego hace otra en el poder: nos mintió cuando nos prometió un gobierno de coalición, cuando dijo que publicaría la lista de amnistiados fiscales y cuando prometió derogar la reforma laboral del PP".

Y sobre Errejón "porque Más País no tiene programa". Y eso, que no le parece "serio", le suscita una pregunta, que deja en el aire: "Oiga, ¿y entonces por qué le tengo que votar?".