El PSOE sólo ganaría hoy tres escaños mientras el PP subiría 19 y Cs perdería 21

Si las elecciones generales se celebraran ahora, Pedro Sánchez obtendría 126 diputados. Tan sólo tres más que el pasado 28 de abril. Pablo Casado sería el más robustecido por la repetición electoral, pasando de 66 a 85 escaños. Albert Rivera perdería 21 parlamentarios y se quedaría con 36. Pablo Iglesias caería de 42 a 39 y Santiago Abascal se mantendría en 24. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

A tenor de esta encuesta, el desbloqueo del 10-N se antoja más complicado que el del 28-A. PSOE y Ciudadanos ya no sumarían mayoría absoluta. Alcanzarían 162 butacas, lejos de las 176 requeridas. En el bloque de la izquierda, la alianza entre socialistas y Unidas Podemos cosecharía 167 escaños -dos más que ahora-.

A la derecha del centro tampoco habría solución posible. Casado, Rivera y Abascal conseguirían 145 diputados -un par menos que en abril-. Por tanto, España volvería a la casilla de salida. Sánchez debería negociar con Podemos y los nacionalistas o explorar una negociación con PP y Cs en busca de su abstención.

Voto directo. Jessica Aiskel

Los datos de este sondeo han sido recabados entre el 18 y el 20 de septiembre, es decir, cuando ya había quedado patente que iríamos a elecciones el 10-N porque el Rey no podía proponer un candidato. La conclusión es que Sánchez -siempre según estos números- habría salido perjudicado de la llamada "batalla del relato". Tal y como quedó de manifiesto en la anterior entrega de este pronóstico, más de la mitad de los españoles exige su dimisión. Y también más de la mitad le considera el mayor responsable del bloqueo institucional. La intención de voto -aunque no hay decrecimiento, sino leve crecimiento- también es peor de lo que imaginaba Ferraz.

Según explica Gonzalo Adán, responsable de SocioMétrica, los tres indicadores que miden la opinión del electorado respecto a los líderes políticos han detectado una caída progresiva de Sánchez, especialmente pronunciada durante esta última semana. El "no me has llamado" de Iglesias y su tan criticada última rueda de prensa ya habrían tenido efecto demoscópico.

Lejos quedan los 139 escaños que le auguraba el sondeo publicado el pasado 1 de septiembre por este diario, cuando sí habría sumado mayoría absoluta con Podemos. En definitiva, el PSOE inicia la precampaña a la baja, aunque con el suelo electoral del 28-A intacto.

La dinámica de Podemos no fue buena durante el inicio de las negociaciones para formar gobierno. El electorado no compró que Iglesias rechazara la propuesta original de coalición que le brindó el PSOE. La organización de los círculos llegó a perder cinco escaños por el camino, pero los acontecimientos de los últimos días le han aupado hasta quedarse casi como estaba.

Evolución de voto en el promedio de encuestas. Jessica Aiskel

Albert Rivera sería el candidato más perjudicado. Aunque la tendencia de esta semana es positiva tras haber ofrecido la abstención in extremis, perdería una gran cantidad de votantes en dirección al PP. Teniendo en cuenta que Vox se mantiene y que la participación no es probable que crezca, los escaños ganados por Casado tendrían pasado naranja.

A los conservadores no parece haberles pasado factura el haberse negado a ofrecer la abstención a Sánchez de la mano de Rivera. Casado aseguró que compartía las tres condiciones exigidas por Ciudadanos -Navarra, 155 e impuestos-, pero reconoció que su posición no variaría.

Ficha técnica.

Se han realizado 1.000 entrevistas a ciudadanos mayores de edad en sistema multicanal panel online, telefonía fija y telefonía móvil, entre los días 18 a 20 de septiembre. La matriz final se han equilibrado por sexo, edad, CCAA y recuerdo de voto. Error <+/3%. Los cálculos están automatizados con plataforma Gandia Integra © y algoritmos “R”. Incluyen controles de calidad internos y códigod CCI/ESOMAR y LOPD. SocioMétrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.