Más de la mitad de los españoles cree que Pedro Sánchez debe dimitir por no formar gobierno

Hasta un 55,8% de los españoles cree que Pedro Sánchez debería dimitir por haber fracasado en las negociaciones de investidura. Más de la mitad de los votantes considera que el PSOE acertaría presentando a otro candidato. Un 18% se muestra indeciso y un 26,2% lo avala como cabeza de cartel para el 10 de noviembre. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para este periódico.

A día de hoy, casi 24 de cada 100 votantes socialistas exigen a Ferraz la dimisión de Sánchez. Piden un líder distinto. Aunque todavía le apoya un 63,5% de quienes depositaron su confianza en él hace cinco meses.

¿Debería dimitir Pedro Sánchez? Arturo Briones

Entre los partidarios del PP, como era previsible, el porcentaje de electores que pide la marcha de Sánchez es abrumador: un 82,4%. En Ciudadanos, ocurre otro tanto (81,4%). También en Vox (74,6%). En Podemos, más de la mitad se ha hartado del presidente en funciones (52,8%). O dicho de otra manera: sólo un 23,8% de quienes votaron al único partido que negoció con Sánchez desea al mismo interlocutor en noviembre.

El reparto de culpas, siempre según estos datos, apenas genera disputa en el electorado. Un 52,2% identifica al presidente en funciones como el "mayor responsable" del regreso a las urnas. Le sigue Pablo Iglesias con un 22,4%. A la derecha del centro, el mayor causante es Albert Rivera (10,7%). Más liberados quedan Pablo Casado (4,8%) y Santiago Abascal (1,2%).

¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad? Arturo Briones

A tenor de esta encuesta, la ausencia de pacto entre Sánchez e Iglesias pasará factura a ambos candidatos en la próxima cita electoral. El "usted no me ha llamado" del líder de Podemos al secretario general socialista en el Congreso ya habría tenido, por tanto, un efecto demoscópico.

La abstención ofrecida in extremis por Albert Rivera habría granjeado a Ciudadanos una suerte de coraza frente al descalabro que vaticinaban los pronósticos anteriores. El pasado lunes, los liberales dieron un giro a su postura, que ya ha sido recabado por esta encuesta, realizada entre el 18 y el 20 de septiembre. Sólo un 6% de españoles considera a Rivera más culpable que Casado.

El presidente de los conservadores no quiso ofrecer a Sánchez -junto a Rivera- esa abstención con tres condiciones: formar "un gobierno constitucionalista" en Navarra, comprometerse a no subir los impuestos y planificar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Esta postura, según el sondeo, no le habría supuesto una caída de popularidad, lo que podría traducirse así: el electorado del PP sí 'compra' el "no" más absoluto al PSOE.

El dato de la responsabilidad, disgregado por partidos. Arturo Briones

La responsabilidad, disgregada por partidos, arroja los siguientes datos. Casi tres de cada diez votantes del PSOE definen a Pedro Sánchez como el mayor culpable de la repetición electoral. Un 36,4% de los socialistas asigna esta condición a Pablo Iglesias. A pesar de los ataques vertidos por el presidente del Gobierno contra Ciudadanos, sólo un 19,2% de los suyos encumbra a Rivera como máximo causante.

En Podemos, un 76,8% recrimina a Sánchez haberse encargado de bloquear las negociaciones para ir a elecciones. Sólo un 10,4% de los de Iglesias achaca el desastre a su líder. En el PP, una amplísima mayoría (70,1%) centra la crítica en el secretario general del PSOE. En Ciudadanos (57,1%) y Vox (59,1%), esta cifra se reduce porque también se atribuye parte de la responsabilidad a Iglesias.

¿Cree que Pedro Sánchez debería haber seguido negociando hasta el final? Arturo Briones

Sánchez renunció a seguir negociando prácticamente el lunes pasado, por lo menos de puertas hacia fuera. Un 48,1% de los españoles creía que, entonces, ya estaba todo perdido y un 37,7% hubiera seguido intentándolo. Casi la mitad de los votantes del PSOE hubiera estado más cómoda apurando los plazos, igual que en Podemos (49,9%). En Ciudadanos, a pesar del giro proyectado por Rivera, un 62,2% consideraba que ese lunes ya no existían posibilidades.

Ficha técnica. Se han realizado 1.000 entrevistas a ciudadanos mayores de edad en sistema multicanal panel online, telefonía fija y telefonía móvil, entre los días 18 a 20 de septiembre. La matriz final se han equilibrado por sexo, edad, CCAA y recuerdo de voto. Error <+/3%. Los cálculos están automatizados con plataforma Gandia Integra © y algoritmos “R”. Incluyen controles de calidad internos y códigod CCI/ESOMAR y LOPD. SocioMétrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.