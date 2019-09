Carmena rechaza ser candidata el 10-N: "Me descarto, llevo días diciendo que no"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha afirmado este jueves sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones generales previstas para el próximo 10 de noviembre: "Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no".

Carmena ha participado en el XIX Foro Acave, donde le han preguntado sobre la posibilidad de que se presente a las próximas elecciones generales y ha asegurado que no lo va a hacer.

Durante su intervención, la exalcaldesa ha dicho que en política hay que utilizar siempre los "pactos y el consenso" y que una "receta fácil" que no falla para hacer pactos es "preocuparte por la gente y no tanto por tu escaño o tu partido". Ha puesto como ejemplo los pactos a los que llegó con el gobierno de la popular Cristina Cifuentes, con la que "no tenía afinidad política".

Manuela Carmena se "descarta" para el 10-N Efe

Ha apostado por hacer lo "imposible" para acabar con unas confrontaciones "absolutamente ridículas", que no tienen sentido, y por buscar lo que une y no lo que separa y ha recordado que en nuestra historia fuimos capaces de hacer cosas por "unanimidad y parece que se nos ha olvidado".

Por último, y preguntada por la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos independentistas, ha dicho que espera una sentencia que "ayude a disminuir la confrontación social".