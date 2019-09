Iglesias vuelve a tender la mano a Sánchez "para formar un gobierno decente" y evitar el 10-N

Subía Pablo Iglesias en estado depresivo tras la ruptura de este martes. Sus esperanzas de entrar en el Gobierno parecen ya frustradas. Y se dio ánimos a sí mismo y a su grupo recordando la "victoria" judicial de su diputada y jueza Victoria Rosell.

Y armó un discurso en respuesta a la comparecencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en el que ejerció el "ni para ti ni para mí". El líder de Podemos volvía atender la mano desde el atril del Congreso y le pedía al socialista un gesto "para que tengamos un gobierno decente".

Si Sánchez había enarbolado la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, los valores de la Revolución Francesa, para lograr "una Europa próspera", Iglesias le recordó que "sin igualdad no se puede crecer". A cuenta del brexit Iglesias negó que "el problema de Reino Unido sea el frentismo" político, como había dicho Sánchez, sino "que han secuestrado el Parlamento", y que las políticas del primer ministro "son reaccionarias". Por eso, y en clave europea, el secretario general de Podemos expresó un deseo: "Ojalá usted tomara notas de la sensatez de Jeremy Corbyn".

Y continuó, trayéndose el debate a sus intereses: "Si el brexit nos puede generar problemas, ojalá usted apostará por la estabilidad en el gobierno". Porque Iglesias quería no molestar, no estropear los cuatro días que quedan antes de que el Rey llame a consultas y ya no quede tiempo, tras la amenaza socialista de que sin haber pactado "todos los votos previamente", Sánchez no aceptará una propuesta del Jefe del Estado para someterse a una nueva investidura.

"La crisis que viene"

Concluyó el líder de Podemos recordando que si Sánchez quiere preparar a España para "la crisis que se nos viene en plena guerra comercial de EEUU, con el brexit y el frenazo económico alemán", la mejor opción no es "atender a los financieros que le exigirán nuevos recortes", sino "un Gobierno decente que asegure los servicios sociales, la bajada de la luz, los derechos humanos y que los españoles lleguen a fin de mes". Para esas políticas, en definitiva, "no es a su derecha donde debe mirar".

Iglesias cerró el discurso elogiando "al Pedro Sánchez que fue la gran esperanza progresista", y apuntando que "puede seguir siéndolo". Recordó su victoria "frente a la nomenclatura de su partido" y aquella entrevista con Jordi Évole que tanto le gusta citar a Podemos, "ésa en la que usted confesó que los poderes económicos le habían prohibido pactar con nosotros".

Pero le recordó que tal como van las cosas, de aquí al 23 de septiembre "puede destruir su valiosísimo capital político". Así que le pidió un gesto tendiéndole la mano para "un acuerdo que no le satisfaga a usted, que no quiere coalición, ni a nosotros, que nos hemos visto vetados y con una oferta poco justa", pero que "sí satsifaga a la ciudadanía porque tendríamos un gobierno decente".