Valls insiste en que no trabaja para crear un nuevo partido: "Lo que falta son pactos"

Manuel Valls, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro de Francia. Efe

El líder de BCN Canvi en el Ayuntamiento, Manuel Valls, ha insistido este lunes en que no trabaja para crear un nuevo partido: "Lo que falta son pactos y alianzas entre los partidos constitucionalistas. Aquí en Catalunya y, por supuesto, para el conjunto de España".

En un hilo de mensajes en Twitter, Valls ha dicho que no tiene intención de crear un nuevo partido, y ha explicado que no cree que "sea un buen momento" para crear uno, puesto que ya hay muchos, según él.

Ha remarcado se centra en su trabajo al frente de BCN Canvi: "Asumo plenamente la responsabilidad de concejal y, sobre mi futuro político y profesional, siempre he hablado de un tiempo de reflexión", ha concluido el exprimer ministro francés.

1. He leído con mucho interés que yo iba a crear un nuevo partido de izquierda, después de haber leído que iba a apadrinar otro partido de centro derecha catalanista @BCNpelCanvi #Barcelona @PareraEva — Manuel Valls (@manuelvalls) September 9, 2019

No es la primera vez que Valls insta a los formaciones constitucionalistas a formar un Gobierno. De esta forma, el concejal de BCN Canvi ha manifestado en varias ocasiones que PP y Ciudadanos deben "apoyar de una forma u otra el gobierno de Sánchez".

"Cordón sanitario al PSOE"

No es menos cierto, que la relación entre Valls y la formación de Albert Rivera está rota ya que el ex primier ministro francés no comparte el acercamiento de Ciudadanos a Vox en gobiernos de comunidades autónomas como Andalucía o Madrid.

Hace uno meses, en una entrevista en La Vanguardia Valls aseguró que la formación naranja "ha abandonado un poco a Cataluña, que ha sacrificado Cataluña a sus intereses en el resto de España, pero eso no puede ser el único titular".

"Rivera se negó e inventó un cordón sanitario con el PSOE". "Es una lástima lo que está pasando...Es un error creer que puedes llegar al poder con la estrategia del 'cuanto peor, mejor'. Las alianzas, directas o indirectas con Vox son errores políticos y éticos y pasan factura. Un partido liberal progresista como Cs no puede pactar con Vox, te ensucia las manos y el alma", aseveró Valls.