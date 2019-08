Ábalos, tras el choque con Podemos: "Bienvenida la campaña que busque la confianza de las personas"

"A los españoles lo que les importa es qué hace un Gobierno, qué respuestas y soluciones da, les importa bastante menos quiénes forman parte de él". El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha mostrado tajante en la mañana de este viernes justo antes de entrar a la última reunión de la serie de encuentros con colectivos sociales que está llevando a cabo Pedro Sánchez. "Seguimos insistiendo en un programa de Gobierno", ha comentado.

Apenas unas horas después del choque parlamentario que vivieron los socialistas con el resto de grupo parlamentarios en la sesión extraordinaria del jueves en el Congreso, donde la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la portavoz de Unidas Podemos, Noelia Vera, escenificaron la ruptura total entre ambos partidos, Ábalos no ha desaprovechado la ocasión para dar su versión. "Lo único que se evidenció en público es aquello que se veía en redes sociales y medios de comunicación, un cierto desencuentro".

¿Significa esto que no hay acuerdo posible entre los partidos de izquierda y que se convocarán nuevas elecciones? No tiene porqué, según el ministro de Fomento. Ante las acusaciones de que el Gobierno en funciones se encuentra en campaña electoral, Ábalos ha defendido que "un partido político siempre está en campaña, porque trata de satisfacer lo que se espera de ese gobierno".

"Yo quiero campaña electoral"

El dirigente socialista ha diferenciado entre dos tipos de campaña: las que buscan "crear bienes" y las que desean "procurar males". "Bienvenida esa campaña electoral que solamente procura bienes. La que no me gusta para nada es aquella que genera frustración descontento división en la sociedad y problemas para convivir", ha manifestado. "Yo quiero campaña electoral, claro que sí", ha exclamado Ábalos. "Porque las campañas electorales buscan la confianza de las personas y las confianza se obtiene con hechos, no con amenazas, temores u hostilidades".

"Nuestro grupo parlamentario tiene que defender la acción de un Gobierno. Ayer observamos un nivel de descalificación de insulto personal, descalificación, filibusterismo parlamentario", ha observado el ministro. Y ha lanzado un reproche tanto a Ciudadanos como al Partido Popular: "Tienen bloqueada la situación. La oposición quiere desarrollarse, pero, ¿cómo pueden hacerlo sin Gobierno?", se ha preguntado.

Así, ha intentado repartir la responsabilidad de formar un nuevo gobierno entre todos los diputados del Congreso, no sólo de los socialistas. "La responsabilidad es de todos. El hecho de que uno pierda no le exime de esa responsabilidad", ha apuntado. También se ha referido a las intervenciones de las nuevas portavoces parlamentarias de PP y Cs, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, respectivamente. "Hicieron una exhibición de quién queda mejor para hacer la oposición. Un gesto de cara a la galería", ha afirmado.